Adana'da Kule Vinç Kazaları İki Can Aldı - Son Dakika
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Adana'da Kule Vinç Kazaları İki Can Aldı

Adana\'da Kule Vinç Kazaları İki Can Aldı

Adana'daki inşaat şantiyesinde devrilen kule vinçler, iki işçinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

09.11.2024 15:14
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ADANA'da devrilen kule vincin altında kalarak hayatını kaybeden Bülent Temli'nin (37), arkadaşı Görkem Harbi'nin de (23) aynı konut inşaatı şantiyesinde yine vincin devrilmesi sonucu öldüğü ortaya çıktı. Görkem Harbi'nin babası Özgür Harbi (48), "Kazaların sorumluları hiçbir ceza almadı. Adalet varsa, adil bir şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Seyhan ilçesi Karakuyu Mahallesi'ndeki konut inşaatı şantiyesinde, 6 Kasım'daki çalışma sırasında kule vinçlerden biri devrildi. İşçilerin panikle kaçtığı alana düşen vincin operatörü Bülent Temli, ağır yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Temli, kurtarılamadı.

KOMŞU, ARKADAŞ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan aynı şantiyede 16 Ağustos'ta bir kule vincin daha devrildiği, o kazada da vinç operatörü Görkem Harbi'nin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Temli ile Harbi'nin, Ceyhan ilçesine bağlı kırsal Hamitbeybucağı Mahallesi'nden komşu oldukları öğrenildi. Diğer yandan Görkem Harbi'nin kule vinç montajcısı babası Özgür Harbi, Bülent Temli'nin hayatını kaybettiği şantiyeye gitti.

'OĞLUM 1,5 YILLIK VİNÇ OPERATÖRÜYDÜ'

Oğlu ve Temli'nin izin günlerinde birlikte vakit geçirdiklerini anlatan Özgür Harbi, "Oğlum 1,5 yıllık ehliyetli bir vinç operatörüydü. Ölüm haberini aldığımda Hatay'daki bir şantiyede makine kuruyordum. Şantiyeye yetişemedim, direkt cenazesine gittim. Yaklaşık 50 gün işe gidemedim ancak üniversite öğrencisi bir kızım daha var, yaşamak zorundayız" diye konuştu.

'DAHA KAÇ KİŞİ ÖLECEK'

Şantiyelerdeki güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırılmasını isteyen Özgür Harbi, "Oğlumu kaybettiğim bu şantiyedeki makinelerin hepsinde kurulum hatası var. Ben de bu işi yapıyorum. Vinçlerdeki beton ve raylar sabitlenmemiş. Kazaların sorumluları hiçbir ceza almadı. Adalet varsa, adil bir şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum. Daha kaç kişi ölecek?" dedi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, İnşaat, Sağlık, Güncel, Adana, Son Dakika

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