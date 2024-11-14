Adana'da Kuzeni Tarafından Vurulan Adam Öldü - Son Dakika
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Adana'da Kuzeni Tarafından Vurulan Adam Öldü

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, kuzeni tarafından otomobilinde vurulan Hakan Işık hayatını kaybetti.

14.11.2024 11:18
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, 3 gün önce bir kişinin otomobilinde kuzeni tarafından tabancayla vurularak öldürülmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, 11 Kasım'da, E. Işık'ın aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzeni Hakan Işık'ı (45) otomobilinde tabancayla vurarak öldürmesiyle ilgili bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülere göre zanlı, otomobiliyle kuzeni Hakan Işık'ın otomobilinin önünün kesip durdurduktan sonra aracından inip tabancayla art arda ateş ediyor.

Saldırganın aracını olay yerinde bırakıp kaçmasının ardından Hakan Işık, yaralı halde aracını kullanarak uzaklaşıyor.

Olay

Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otomobil sürücülerinden E. Işık, kuzeni Hakan Işık'a tabancayla ateş açıp kaçmıştı.

İmamoğlu Devlet Hastanesine yakın bir noktada gerçekleşen saldırının ardından Işık, kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine gitmiş, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından cinayet zanlısı E. Işık ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen babası E. Işık, ağabeyi E. Işık ile kuzeni N. Işık tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Kuzeni Tarafından Vurulan Adam Öldü - Son Dakika

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