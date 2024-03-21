Adana'da Minibüs Sürücüsünü Silahla Vuran Tır Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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Adana'da Minibüs Sürücüsünü Silahla Vuran Tır Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor

Adana\'da Minibüs Sürücüsünü Silahla Vuran Tır Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar ifade verirken, sanık öldürme kastı olmadığını savundu. Mahkeme heyeti, olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişi raporu alınmasına karar verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

21.03.2024 18:41  Güncelleme: 18:45
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Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Adem T, öldürülen minibüs sürücüsü Can Yüce'nin babası Cuma Yüce ve tanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Tanık Ö.F.İ. olay günü maktulün idaresindeki dolmuşta yolcu olarak bulunduğunu ve minibüsün yolun sağ tarafında ağır bir şekilde seyrettiği sırada yan taraflarından aniden tırın geçtiğini söyledi.

Tırın geçişi sırasında korktuklarını belirten tanık Ö.F.İ. şöyle devam etti:

"Bu durum üzerine minibüs sürücüsü maktul Can Yüce tırı takip etmeye başladı. İlk trafik ışıklarında tır durunca minibüs sürücüsü de minibüsten inerek tıra doğru yürüdü. Maktul, tırın sağ kapısını açmaya çalıştı. Kapı açılmayınca iki defa kapıya doğru yumruk attı. Daha sonra tır şoförü de aşağı indi ve tartıştılar. Daha sonra taraflar ayrıldı. Tekrar minibüs hareket ettiği sırada maktul kendi kendine söyleniyordu. Sonrasında yolcu indirme bindirme oldu. Tır bu sırada tekrar minibüsü geçti. Maktul Can Yüce, tır şoförüne yönelik el kol hareketi yaptı. Bunun üzerine tır minibüsün yolunu kapatacak şekilde durdu. Tır sürücüsü aşağı inip bize doğru yürürken minibüs şoförü de yan tarafında bulunan silahı çıkardı. Tır şoförü de tekrar tıra gitti. Minibüs sürücüsü tırın sol kapısında tabancanın tetiğini düşürdü fakat silah ateş etmedi. O sırada tır sürücüsü dışarı doğru bir el ateş etti. Maktul bu sırada vuruldu. Tüm bildiklerim ve gördüklerim bunlardan ibarettir."

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, olayda öldürme kastının olmadığını belirterek, "Bu olayın yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yaptım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim." dedi.

Baba Cuma Yüce ise sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı da dosyadaki mevcut delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, olaya ilişkin kamera kayıtlarının İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek görüntü dosyası iyileştirme işleminin yaptırılmasına, bu işlem gerçekleştirildikten sonra görüntü kayıtlarının bilirkişiye verilerek kronolojik olarak görüntü ve konuşmalara ilişkin fotoğraf ve çözümlemelerin yapılması için bilirkişi raporu alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce ile tır şoförü Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Silahla yaralanan Yüce kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan tır şoförü de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Minibüs Sürücüsünü Silahla Vuran Tır Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Minibüs Sürücüsünü Silahla Vuran Tır Şoförünün Yargılanması Devam Ediyor - Son Dakika
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