Adana\'da Öğrenci Ulaşımını Kolaylaştıran Abonman Kartı Uygulaması Başladı

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Öğrenci Abonman Kartı' uygulamasıyla ulaşımda ücreti yarı yarıya indirdi. Gençler, aylık 90 binişlik karttan 450 lira karşılığında yararlanabilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ulaşımda destek olmak için 'Öğrenci Abonman Kartı' uygulamasına devam ediyor. Bu uygulama ile ulaşımda ücret yarıya inecek. Karttan 28 yaşını doldurmayan gençler, aylık 90 biniş için 450 lira ödeyerek yararlanabilecek. Gençler abonman kart için Öğrenci İletişim Merkezi ile Akıncılar, İstiklal ve Anadolu Lisesi metro hatlarından başvuru yapabilecek. Başvuru için ise öğrenci belgesi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, ikamet belgesi yeterli olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydam Karalar, konuya ilişkin "Sadece 450 TL'ye 90 biniş hakkı sunan öğrenci abonman dönemini başlattık. 28 yaşını doldurmamış ve Adana'da ikamet eden örgün eğitim öğrencilerini abonman kartlarını almaya bekliyoruz" dedi.