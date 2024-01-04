 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Otoyolda Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Otoyolda Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi

Adana'da seyir halinde olan bir otomobil, motor kısmından alev alarak yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, durumu fark edip otomobilini güvenlik şeridine çekerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana\'da Otoyolda Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi
04.01.2024 - 01:01,
Abone Ol

ADANA'da otoyolda seyir halinde olan otomobil, motor kısmından alev alıp, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip, otomobilini güvenlik şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yapılan müdahale ile alevleri söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gaziantep, İtfaiye, Tarsus, Adana, Olaylar, Güvenlik, Trafik, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Otoyolda Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika


23:46
İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19
Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında

Son Dakika
00:02 Panathinaikos'un başında ilk lig maçına çıkan Terim sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı
23:46 İsrail, Lübnan'ın Nakura kentindeki binayı bombaladı
23:28 200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg'in araçla kaçırıldığı iddia ediliyor
23:19 Real Madrid 3 puanı tek golle aldı, aylar sonra maç kadrosuna giren Arda yine şans bulamadı
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 01:30:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Otoyolda Otomobil Yanarak Kullanılmaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement