Adana'da Park Halindeki Araçta Yangın - Son Dakika
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Adana'da Park Halindeki Araçta Yangın

Adana\'da Park Halindeki Araçta Yangın
26.06.2026 12:46
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Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın patlamalara neden oldu. Araç kullanılamaz hale geldi.

ADANA'da park halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Fuzuli Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, otomobilini yol kenarına park ettikten sonra çocuklarıyla birlikte restorana girdi. Bir süre sonra park halindeki otomobilin motor bölümünden duman çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alev alan otomobilde patlamalar meydana geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

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