Adana'da Sabah Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Su İle Doldu - Son Dakika
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Adana'da Sabah Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Su İle Doldu

Adana\'da Sabah Sağanak Yağış: Cadde ve Sokaklar Su İle Doldu

Adana'da sabah erken saatlerde sağanak yağış etkili oldu ve bazı cadde ve sokaklar su ile doldu. Su baskınları nedeniyle trafik akışı yavaşladı ve bazı araçlar su altında kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Yağışın sona ermesiyle su çekildi. Ayrıca, Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir tarım işçisinin yağmur suyu altında dans ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

25.07.2024 10:33
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ADANA'da sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'süper hücre' uyarısı yaptığı kentte sabah erken saatlerde sağanak etkili oldu. Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ile bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Bu noktalarda trafik akışı yavaşlarken, bazı araçlar su altında kaldı. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede müdahalede bulundu. Yaklaşık 1 saat süren yağışın sona ermesiyle su çekildi. Diğer yandan Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir tarım işçisinin yağmur ile çatıdan akan gider suyunun altında dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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