Adana'da Sağlıkçılar Şiddeti Protesto Etti - Son Dakika
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Adana'da Sağlıkçılar Şiddeti Protesto Etti

Adana\'da Sağlıkçılar Şiddeti Protesto Etti

Adana'da bir doktorun şiddete maruz kalması, sağlıkçılar tarafından protesto edildi. Sağlıkta şiddetin artması endişe verici bir durum olarak değerlendirildi.

11.09.2024 14:47
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Adana'da sağlıkçılar, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler'in, tartıştığı kişi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlıkçılar, sloganlar atarak olayı protesto etti.

Adana Tabip Odası Başkanı Özden Polatöz, burada yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin toplumsal bir sorun olduğunu ifade etti.

Türkiye'de sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığını belirten Polatöz, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 5 yılda 30 binden fazla sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştır. Şiddet olaylarının önemli bir kısmı hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve acil servislerde yaşanmaktadır. Her gün 100'den fazla sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel saldırıya uğramaktadır. Bu durum, sağlık hizmeti çalışanlarının, güvenli bir çalışma ortamına sahip olmasını imkansız hale getirmektedir." diye konuştu.

Polatöz, sağlıkta şiddete karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Gürler'in tedavisinin sürdüğü Seyhan Devlet Hastanesi önünde de toplanan sağlıkçılar da pankart açıp slogan atarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu İkinci Başkanı Yakup Şahin, yaptığı açıklamada, şiddete karşı tepkilerini göstermek adına Adana'da 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını söyledi.

Genel Sağlık İş Sendikası Adana Şube Başkanı Musa Uğur da saldırganın en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreçleri takip edeceklerini kaydetti.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, tartıştığı Seracettin D. (48) tarafından darbedilmişti.

Kafasına aldığı darbe nedeniyle yoğun bakımda gözetim altında tutulan ve hayati tehlikesi bulunmayan Gürler'in şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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