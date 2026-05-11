Adana'da Sıcak Havalar Etkili
Adana'da Sıcak Havalar Etkili

Adana\'da Sıcak Havalar Etkili
11.05.2026 15:19
Adana'da hava sıcaklığı 35 dereceyi buldu, vatandaşlar park ve gölge alanlarda serinlik aradı.

ADANA'da termometreler, güneş altında 35 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklar ve yeşil alanlarda gölge noktalarda serinlik aradı.

Kentte hava sıcaklıkları yaz mevsimini aratmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adana'da hava sıcaklığı öğle saatlerinde 29 derece ölçülürken, termometreler güneş altında 35 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise dinlenmek için park ve yeşil alanlardaki gölge noktaları tercih etti.

'VATANDAŞ SICAK HAVALARI ÖZLEDİ'

Almanya'dan Adana'ya ziyarete gelen ve merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda dinlenen Hamza Erkek, "Burası 5'inci ayda dahi çok sıcak ama çok keyifli. Sıcakta klimalı ortamları ve kafeleri tercih ediyorum. Şapka takmaya dikkat ediyorum. Şimdi burada yeni başlayan güzel sıcak hava, Almanya'nın en sıcak zamanı oluyor. Bu havaları orada göremiyoruz. Çok keyifli ve mutluluk veren bir mevsim" dedi.

Parka yürüyüşe çıkan Yurdanur Balsoy (76) ise sıcak havaları çok sevdiğini ve parklarda temiz hava, bol oksijen, çiçek kokularını çok sevdiğini anlattı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
