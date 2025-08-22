Adana\'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ADANA'da Muhammet Kaçar, sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Muhammet Kaçar, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kaçar, yere yığıldı, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Kaçar, kurtarılamadı. Soruşturma sürüyor.