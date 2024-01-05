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Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, üç şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, üç şüpheli tutuklandı

Adana'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde gerçekleşen silahlı saldırıda Muhammed Öztek hayatını kaybetti, babası Nihat Öztalum ise yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı.

05.01.2024 - 23:52,  Güncelleme: 23:54
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ADANA'da yılbaşı gecesi park halindeki otomobilde Muhammed Öztek'in (28) yaşamını yitirdiği, babası Nihat Öztalum'un (51) ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 31 Aralık 2023'te saat 23.30 sıralarında, Ceyhan ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde park halindeki otomobilde Muhammed Öztek, bir süre önce mahkeme kararıyla soyadını değiştiren babası Nihat Öztalum ile sohbet ederken, araca kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Çevredekiler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlunu Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muhammed Öztek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Nihat Öztalum'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Muhammed Öztek'in, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabaları Ö.Ç., Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman S., Mithat S. ve Naim S. tutuklandı, Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

Adana\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, üç şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
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