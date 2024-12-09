Adana\'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabancayla karnından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta meydana geldi. B.T., iddiaya göre, bir süre önce kız kardeşinden ayrılan S.A. ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belinden tabancasını çıkaran S.A.'nın açtığı ateş sonucu B.T., karnından vurularak yaralandı. Yaralanan B.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.A. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.