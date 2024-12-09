Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana\'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde S.A. ve B.T. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. B.T., S.A. tarafından karnından vurularak yaralandı. S.A. olay yerinden kaçtı, ancak polis tarafından yakalandı.

09.12.2024 23:08  Güncelleme: 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'nın Kozan ilçesinde sokak ortasında çıkan silahlı kavgada tabancayla karnından vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Tacikistan Sokak'ta meydana geldi. B.T., iddiaya göre, bir süre önce kız kardeşinden ayrılan S.A. ile yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Belinden tabancasını çıkaran S.A.'nın açtığı ateş sonucu B.T., karnından vurularak yaralandı. Yaralanan B.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan S.A. ise suç aleti tabancayla birlikte polis tarafından yakalandı.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Kozan, Kavga, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 İsrail, Kamışlı Havalmanını vurdu Yükselen alevler Mardin’den görüntülendi İsrail, Kamışlı Havalmanını vurdu! Yükselen alevler Mardin'den görüntülendi
22:43 Esad, Moskova’da eski devlet başkanıyla komşu olabilir Esad, Moskova'da eski devlet başkanıyla komşu olabilir
21:54 Bakırhan, ’’Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir’’ dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı Bakırhan, ''Erdoğan Kürt meselesini çözerek tarihe geçebilir'' dedi, Bahçeli uzun uzun alkışladı
19:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı
10:06 Rize Valisi’nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP’li ismi küplere bindirdi Rize Valisi'nin milletvekillerine şoförlük yapması CHP'li ismi küplere bindirdi
09:56 Esad’ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti Esad'ın askerleri üniformalarını fırlatıp sivil kıyafetlerle mevzilerini terk etti
09:44 ’’Esad, Rusya’da görüntülendi’’ diye paylaşılıyordu Gerçek bambaşka çıktı ''Esad, Rusya'da görüntülendi'' diye paylaşılıyordu! Gerçek bambaşka çıktı
09:43 Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık’ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı
09:36 Barış Alper’in babasından Manaj’a olay cevap: Mutlaka tanışacağız Barış Alper'in babasından Manaj'a olay cevap: Mutlaka tanışacağız
09:25 Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı Ünlü şarkıcının kuzeninin ölümünde sır perdesi aralandı
09:23 Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu Sokakta eşini öldüren koca, bir gün sonra oğlunu da öldürüp intihar girişiminde bulundu
08:48 Erman Toroğlu’ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi Erman Toroğlu'ndan canlı yayında bomba itiraf: İbrahim Hacıosmanoğlu, ağlayacak gibiydi
08:38 Un fiyatları tavan yaptı Fabrikalara inceleme başlatıldı Un fiyatları tavan yaptı! Fabrikalara inceleme başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 23:56:59. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sokak Ortasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.