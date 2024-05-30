Adana'da trafikte sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi - Son Dakika
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Adana'da trafikte sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi

Adana\'da trafikte sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi

Adana'da trafikte ilerlemeye çalışan bir ambulansa sürücüler, fermuar yöntemiyle yol verdi. Ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Fermuar yöntemi sayesinde kısa sürede hastayı hastaneye ulaştıran Polatoğlu, sürücülerden her zaman bu şekilde duyarlılık beklediklerini belirtti.

30.05.2024 15:53
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Adana'da trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ambulans şoförü Fatih Polatoğlu, kullandığı ambulansta bulunan bebek hastayı hastaneye yetiştirebilmek için merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da yoğun trafikte ilerlemeye çalıştı.

Sürücüler, sirenlerini çalarak trafikte ilerlemeye çalışan ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

Polatoğlu, araçların kendisine yol açmasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yolda sağa ve sola yanaşan araçların arasından geçen ambulans, kısa sürede hastaneye ulaştı.

Yaklaşık 8 yıldır ambulans şoförlüğü yapan Polatoğlu (26), AA muhabirine, fermuar yöntemine ilk defa tanıklık ettiğini söyledi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda saniyelerle yarıştıklarını anlatan Polatoğlu, "Bebek bir hastamız vardı ve trafik çok yoğundu. Fermuar sistemiyle yol verdiklerini görünce video çekmek istedim. Sosyal medyama attım. Çok beğenildi, çok güzel yorumlar aldım." dedi.

Fermuar yöntemi sayesinde kısa sürede ambulanstaki hastayı hastaneye ulaştırdıklarını belirten Polatoğlu, sürücülerden her zaman bu şekilde duyarlılık beklediklerini kaydetti.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da trafikte sürücüler fermuar yöntemiyle ambulansa yol verdi - Son Dakika

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