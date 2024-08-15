Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: 4 Ölü, Sürücü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: 4 Ölü, Sürücü Hakkında Dava Açıldı

Adana\'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: 4 Ölü, Sürücü Hakkında Dava Açıldı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düşüp, alev aldığı kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. Sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

15.08.2024 12:12
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ADANA'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma düşüp, alev aldığı, 2'si çocuk 4 kişinin yanarak öldüğü kazaya ilişkin sürücü Mustafa Akfırat (28) hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine salatalık hasadı için tarım işçisi götüren Mustafa Akfırat yönetimindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, 22 Nisan'da, Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerledi. Sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahallede yardım istenen kişi aracılığıyla yakıt takviyesi yapıldı. Vitesinin boşta olduğu iddia edilen minibüs, Gildirli Mahallesi yol ayrımında yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçuruma düşerek alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kazada Zozan Sakin (18), Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl (13) hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Kazadan kurtulan sürücü Mustafa Akfırat jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akfırat, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Sürücü Mustafa Akfırat hakkındaki soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı, Akfırat ile ilgili, 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan iddianame hazırladı. Adana 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame, yapılan inceleme sonucunda kabul edildi. Savcı, sürücü Akfırat'ın 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mustafa Akfırat, jandarmada verdiği ifadesinde, minibüsün frenin tutmadığını, minibüsün arkasındaki römork nedeniyle aracın kontrolden çıktığını öne sürdü.

'DUR DEDİK, DURMADI'

Kazada ölümden kurtulan tarım işçileri ise sürücü Akfırat'ın çok hızlı gittiğini iddia etti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde vücut travması nedeniyle tedavi olan Adul Sakin (18), kaza yaşanmadan önce araçta yangın çıktığını söyledi. Sakin, "Salatalık hasadı için Mardin'den Manisa'ya gidiyorduk. Minibüsün yakıtı bitmişti. Bir köye gittik, bir amcadan aldık. Bidonu boşalttık. Ondan sonra lastiğin bulunduğu yerden ateş çıkmaya başladı. 'Dur' dedik, durmadı. Hızlıydı. Sağa sola gittik, sonra da uçuruma uçtuk. Orası, bildiğimiz bir yol değildi. Şoför, 'Sizi kısa bir yoldan götüreceğim' dedi. Mardin'den 6 yıldır geliyoruz ama o yolu hiç kullanmamıştık. Bu şoför yeniydi, ilk defa bu yoldan geldik. Çok hızlı gidiyordu. Bu kadar hızlı gitmeseydi, belki böyle olmazdı" dedi.

Yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Mukaddes Sakin (22) de "Şoföre lastik kısmının yandığını söylediğimizde, bizi dinlemedi. Çok hızlı gidiyorduk. Bağırdık ama durmadı. Gözümü açtığımda yerdeydim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: 4 Ölü, Sürücü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kazası: 4 Ölü, Sürücü Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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