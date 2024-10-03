Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Adana\'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Devam Ediyor

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST festivalinde yeni teknolojiler ve Togg T10F tanıtıldı.

03.10.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ADANA'da ilk kez gerçekleştirilen ve dün kapılarını ziyaretçilerine açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Yeni model uçak ve insansız hava araçlarının gösteri uçuşu yaptığı festivalde, gelecek yıl piyasaya sunulması beklenen Togg'un sedan modeli T10F de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla dün ziyaretçileriyle buluştu. Adana Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

TOGG'UN YENİ MODELİNE İLGİ

Çok sayıda yeni teknolojinin tanıtıldığı etkinlikte, 2025'te piyasaya sunulması beklenen Togg'un sedan modeli T10F de ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. T10F'nin, spor model özelliklerini taşımasının yanı sıra sedan araçtan beklenen fonksiyonları da karşılayacak şekilde dizayn edildiği belirtildi. Piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla menzile sahip olacağı belirtilen T10F'nin 600 kilometre menzile sahip olacağı kaydedildi. T10F'yi görmek için standa gelen ziyaretçiler, yeni araca ilgi gösterdi.

DEMODAY ETKİNLİĞİ

Ayrıca alanda bulunan Şampiyonlar Ligi çadırında T3 Girişim Merkezi Demoday etkinliği de yapıldı. Girişimciler Demoday'de, iş fikirleri ve projelerini ziyaretçilere sundu. Çeşitli teknolojik aletler, bu alanda meraklılarıyla buluştu.

ELEKTRİKLİ MANGALDA KEBAP

Öte yandan yemek bölümü olarak ayrılan alanda da ziyaretçiler Adana'nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı da buldu. TEKNOFEST yönetimi, uçuşları etkileyeceği gerekçesiyle ızgarası bulunan restoranlarda kömürü yasakladı. Ziyaretçilerin Adana kebaptan mahrum kalmaması için kebapçılar ise festivale özel kömürsüz ve dumansız mangal yaptırdı. Tezgahlara kurulan elektrikli ocaklarda pişen kebaplar da ilgi gördü.

'KEBAP AŞKIMIZIN ÖNÜNE GEÇEMEDİ'

Elektrikli ocakta ziyaretçilere kebap sunumu yapan Cihangir Korkmaz, "Coşku dolu bir festival oluyor. Biz de TEKNOFEST'te yerimizi aldık. Uçuşlarla alakalı bir sakınca vardı, kömürlü ocak konusunda bir uyarı gelmişti. Bu bizim kebap aşkımızın önüne geçemedi. Elektrikli ocaklarda kebap pişiriyoruz. Deneyenler ilk defa tadıyorlar. Ziyaretçilerimiz çok beğendi. Közde pişen kebaptan bir farkı olmadığını söylüyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Teknofest, Havacılık, Festival, Etkinlik, Turizm, Güncel, Adana, TOGG, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
17:59 Emre’yi ’Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm’ dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti
17:23 Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı Üsküdar açıklarında 2 gemi çarpıştı
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
16:19 Orta Doğu’daki gerilim tırmanırken Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
09:52 Kentucky’de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü Kentucky'de polis amiri, yakın arkadaşı olan hakimi makam odasında öldürdü
09:40 Brezilya’da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti Brezilya'da 8 saat içinde altı farklı estetik ameliyat geçiren kadın, hayatını kaybetti
09:23 Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti Kripto dünyasında beklenmedik gelişme: Üst düzey SEC yöneticisi istifa etti
08:54 Hindistan’daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu Hindistan'daki mağarada 188 yaşında bir adam bulundu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
07:23 İsrail’in İran’a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 20:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da TEKNOFEST Yoğun İlgiyle Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement