Adana'da Uyuşturucu Davasında Cezalar Artırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Uyuşturucu Davasında Cezalar Artırıldı

12.06.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da durdurulan tırda ele geçirilen uyuşturucudan yargılanan sanıkların cezaları arttı.

Adana'da tır dorsesindeki 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili üst mahkemenin bozma kararı sonrası yeniden yargılanan 2 sanıktan 1'inin cezası 6 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya çıkarıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık tır sürücüsü A.A. ile sanık F.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, 15 Mart 2023'te A.A. idaresindeki tırın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğunu ve dorsede 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

HTS kayıtlarına göre A.A'nın uyuşturucu ticaretine ilişkin F.A. ile görüşme yaptığının belirlendiğini ifade eden savcı, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10'ar yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tır sürücüsü A.A'yı 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına, sanık F.A'nın ise istinafın bozma kararı öncesi çarptırıldığı 6 yıl 3 ay hapis ve 42 bin lira para cezasını 12 yıl 6 ay hapis ve 84 bin lira para cezasına çıkarılarak, hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi.

Dava

Adana'da polislerce durdurulan tırın dorsesindeki 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 15 Nisan 2025'te 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan tutuklu tır sürücüsü A.A'ya 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira para cezası, uyuşturucuyu teslim alacağı öne sürülen tutuksuz sanık F.A'ya ise eyleminin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis ve 42 bin lira para cezası verilerek mevcut hallerinin devamına hükmedilmişti.

Dava dosyasının istinaf incelemesi için gönderildiği Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, "alınan beyanlar, toplanan deliller ve özellikle iletişimin tespiti tutanaklarına yansıyan görüşme içeriklerine göre, sanık F.A'nın suça konu uyuşturucu maddenin temini, gizlenmesi ve nakline müşterek fail olarak iştirak ettiği kabul edilmekle yasal şartları oluşmadığı halde teşebbüs hükümleri uygulanarak eksik ceza tayini yapıldığı" gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bulmuş ve yeniden yargılama yapılması için dosyayı 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Davasında Cezalar Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

12:09
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
Ailesi mi evli ve 2 çocuklu adam mı? 19 yaşındaki genç kız kararını verdi
11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:35:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Davasında Cezalar Artırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.