Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 152 Tutuklama

ADANA merkezli 6 ilde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 152 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında 159 şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana merkezli İstanbul, Konya, Adıyaman, Samsun ve Kayseri'de 'Narkokapan-Adana 2' adı verilen operasyon için harekete geçti. Polis, belirlenen adreslere önceki gün şafak vakti eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 5 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun ardından Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden 157'si adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 152'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.