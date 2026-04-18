Adana'da Yabancı Uyruklu Çocuk Akıntıya Kapıldı
Adana'da Yabancı Uyruklu Çocuk Akıntıya Kapıldı

Adana'da Yabancı Uyruklu Çocuk Akıntıya Kapıldı
18.04.2026 18:50
Adana'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki İ.İ. kayboldu, arama çalışmaları devam ediyor.

ADANA'da sulama kanalına giren yabancı uyruklu İ.İ. (16), akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi sulama kanalının etrafında umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu İ.İ., girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Suda bir süre çırpınan İ.İ., gözden kayboldu. Çocuğun kaybolduğunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı çevresinde İ.İ.'nin yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, ekipler çocuğu bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Adana, Son Dakika

