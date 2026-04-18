Adana Deprem Dayanışması'ndan Hasan Alpargün Apartmanı Davası İçin İstinaf'a Çağrı: "'olası Kast' Kararı Onansın"

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana Deprem Dayanışması, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hasan Alpargün Apartmanı davasının 20 Nisandaki İstinaf duruşması öncesinde, yerel mahkemenin iki kez verdiği "olası kast" kararının onanmasını talep etti. Yapılan açıklamada, "'Olası kast' kararı onaylanırsa, bu ülkede artık müteahhitler ve kamu görevlileri daha da dikkatli olmak zorunda kalacak" denildi.

Adana Deprem Dayanışması'nın çağrısıyla Gençlik Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Tüm sorumlular hesap verene kadar buradayız, gitmiyoruz" yazılı pankart açtı, "Adalet 'olası kastla' gelecek", "6 Şubat'ı unutma, unutturma" ve "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" sloganları attı.

Adana Deprem Dayanışması adına yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, Hasan Alpargün Apartmanı davasında çıkan 'olası kast' kararına sahip çıkmak ve bu kararı tüm adalet mücadelemize yaymak için bir araya geldik. Üç yıldır yargılamalar devam ediyor. Şimdiye kadar onlarca deprem davası görüldü, ancak sadece bu davada 'olası kast' kararı çıktı. Bu kararın emsal olabilmesi için onaylanması gerekiyor. Bu kararın onaylanması; 96 canın hesabının sorulması demek değil yalnızca, kaybettiğimiz yüzbinlerce canın hesabının sorulması demektir. Bu dava, bu ülkede yaşayan herkesin yaşam hakkı davası olacak."

"Depremde yitirdiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkıyoruz"

Depremde yitirdiklerimiz için 'olası kasta' sahip çıkıyor, sesimizi sokağa taşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki adalet, bu haykırışların arasından geliyor. Çünkü gücümüz dayanışmamızdan geliyor. 11. Yargı Paketi adı altında getirilmek istenen ceza affı sürecinden deprem davalarını çekmek zorunda kaldılar. Neden? Çünkü bizler sokaktaydık. Şimdi görevimiz, bu davada verilen 'olası kast' kararına sahip çıkmak ve diğer davalara da ışık tutacak olan bu karardan dönülmesini engellemektir.

Bizler sevdiklerimizi sadece depremde kaybetmedik. Onları ihmallerde, denetimsiz binalarda ve liyakatsiz kararlarda kaybettik. 'Olası kast' ile inşa edilen her bir kolonun, eksik bırakılan her bir demirin hesabını sormak; yitirdiklerimize borcumuz, yaşayanlara ise sorumluluğumuzdur. Çünkü adaletin yerini bulmadığı her gün, o enkazlar üzerimize yeniden çöküyor. Yakın hafızamız sadece doğal afetlerle değil; insan hayatını kar hırsına kurban eden bir sistemin enkazıyla dolu."

"Sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar susmayacağız"

Hasan Alpargün Apartmanı'nda kardeşini ve babasını kaybeden Gizem Çetin, "Bugün bu mücadele sadece bizim adalet arayışımız gibi görünebilir. Oysa bu, hepimizin geleceği için verilen bir mücadeledir. Sorumluların tamamı 'olası kast' ile yargılansın istiyoruz. Bu karar, bu dava bu ülkede yaşayan herkesin davası olacak. Sorumlular hak ettikleri cezayı alana kadar susmayacağız. 'Olası kasta' sahip çıkmak için 20 Nisan saat 09.00'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde olacağız" diye konuştu.

"Bir daha deprem olduğunda canlarımız gitmesin, ölmeyelim diye uğraşıyoruz"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şube Başkanı ve Hasan Alpargün Apartmanı müşteki avukatlarından Baran Taygun Metin, "İnsanlar canını kaybetti, malını kaybetti, adaletin peşinde koşuyor; şimdi de adaleti bu insanların elinden almaya çalışıyorlar, adaleti de fazla görüyorlar" dedi.

1999 depremini hatırlatarak bazı müteahhitlerin yalnızca 2–2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden müteahhitlik yapmaya devam ettiğini söyleyen Metin, şunları kaydetti:

"Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi 96 kişi için 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası aldı. Diğer binalarda ise 5, 10, 15 yıl ceza alanlar var. Bu cezalarla birlikte kişiler yalnızca bir ya da iki yıl cezaevinde kalıyor. Yani bir sonraki oturacağınız evi bu katil müteahhitler yapmış olabilir. Bizim mücadelemiz bundan ibaret. Bir daha deprem olduğunda canlarımız gitmesin, ölmeyelim diye uğraşıyoruz. 'Olası kast' kararını savunacağız. 'Olası kast' kararı verilebilir bir karardır, hukuken mümkündür. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 'olası kast' kararını iki defa verdi. Bir defa değil, iki defa verdi. Bunun mümkün olduğunu gösterdi. Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde de bu kararı almak için çabalayacağız. Çünkü adalet 'olası kastla' gelecek bu ülkeye. Bundan sonra müteahhitler, müteahhitlik yapmak isteyenler, kamu kurumlarında çalışanlar, belediyelerde, İçişleri Bakanlığı'nda, AFAD'da çalışan herkes işini yaparken iki defa, hatta üç defa düşünmek zorunda kalacak. Tüm kamuoyunu, kendi hayatlarını ve çocuklarının hayatlarını savunmak için pazartesi günü Adana Bölge Adliyesi önüne bekliyoruz."

"'Olası kast' kararı onaylanırsa..."

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan da yaptığı açıklamada acılarının büyük ve ilk günkü kadar taze olduğunu belirterek, "Çünkü 3 yılı aşkın süredir devam eden deprem yargılamalarında maalesef sorumluların hak ettiği cezaları almadığını görüyoruz. Bugün adalet peşinde aileler, deprem davalarında mücadele ederken sadece depremde kaybettikleri yakınları için mücadele etmiyor. Bu ülkede yaşayan 86 milyon yurttaşın güvenilir binalarda yaşayabilmeleri için mücadele ediyorlar" dedi.

Hasan Alpargün Apartmanı davasında verilen "olası kast" kararının önemli olduğunu vurgulayan Bozan, "Eğer pazartesi günü Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülecek olan davada 'olası kast' kararı onaylanırsa, bu ülkede artık müteahhitler ve kamu görevlileri daha da dikkatli olmak zorunda kalacak. Deprem davalarında adalet ancak 'olası kast' kararıyla gelebilir. Bu nedenle biz, 96 canımızı kaybettiğimiz Hasan Alpargün Apartmanı dosyasında verilen 'olası kast' kararına sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

Bozan, DEM Parti olarak pazartesi saat 09.00'da Adana Bölge Adliye Mahkemesi önünde olacaklarını bildirerek, halkı adalet arayan ailelerle dayanışmaya davet etti.

Ne olmuştu?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Hasan Alpargün Apartmanı'nın yıkılması sonucu 96 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'teki karar duruşmasında müteahhit ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "'olası kast' koşullarının oluşmadığı" gerekçesiyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden görülen davada 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Alpargün'e aynı suçtan tekrar 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, Alpargün hakkındaki ikinci istinaf incelemesinin 20 Nisan'da duruşmalı olarak yapılmasına hükmetti.