Adana Kozan'da orman yangınına müdahale sürüyor, hava araçları sabah yeniden çalışacak
Adana'nın Kozan ilçesinde Enizçakırı Mahallesi'nden başlayıp Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Havanın kararmasıyla hava araçları çalışmalarına ara verdi, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden katılacak.
YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Adana'nın Kozan ilçesi Enizçakırı Mahallesi'nde başlayıp, Doğanalanı Mahallesi'ndeki ormana sıçrayan yangına ekilerin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle yapılan müdahaleye ara verildi. Yangına karadan müdahale sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarının çalışmalara tekrar katılacağı bildirildi.
Anıl ATAR-Yusuf YILDIZ/KOZAN(Adana),
Kaynak: DHA
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