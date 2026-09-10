Adana Kozan'da yangın söndürme çalışmasında düşen mahalle sakini hastaneye kaldırıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden ekiplere destek veren Doğanalan Mahallesi Sarıağaç Küme Evleri sakini Halit Sürek, çalışma sırasında düşerek yaralandı. Sürek, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞÜP, YARALANDI
Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale eden ekiplere destek veren Doğanalan Mahallesi Sarıağaç Küme Evleri sakini Halit Sürek, çalışma sırasında düşerek yaralandı. Sürek, bölgede hazır bulunan sağlık ekibi tarafından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sürek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Ali GÖKDAL/ADANA,
Kaynak: DHA
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