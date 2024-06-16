Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Kesimi Sırasında Yaralananlar Hastanelere Başvurdu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Adana'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi sırasında 196 kişi yaralandı.
Yüreğir Devlet Hastanesine gelen bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, "Acemi kasap olursan böyle olur." dedi.
Mersin
Mersin'de, bayramın ilk gününde kurban keserken yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.
Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.
Acil servislere giden yaralılara müdahalede bulunuldu.
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine şu ana kadar 10 kişinin başvurduğu öğrenildi.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de kurbanlık kesimi sırasında yaralanan 30 kişi hastaneye getirildi.
Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Osmaniye
Osmaniye'de kent merkezi ve ilçelerde kurban keserken yaralanan 50 kişi hastanelere başvurdu.
Yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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