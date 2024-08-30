Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de törenler düzenlendi. Adana'da Vali, Kolordu Komutanı ve Belediye Başkanı anıta çelenk sundu. Mersin'de Vali, Tuğamiral ve Belediye Başkanı alandaki katılımcıları selamladı. Hatay'da Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı çelenk sundu, şehitlikleri ziyaret etti. Osmaniye'de Vali ve Belediye Başkanı anıta çelenk sundu, gösteriler yapıldı.

30.08.2024 14:49
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sundu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan, gaziler ile vatandaşların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köşger, Özeren ve Karalar, Valilikte tebrikleri kabul ettikten sonra İstasyon Meydanı'nda tören aracı üzerinden vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda, halk oyunları ekibi gösteri sundu, geçit töreni yapıldı.

Mersin

Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Tören aracına binen Vali Ali Hamza Pehlivan, Tuğamiral Aziz Bakıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, alandaki katılımcıların Zafer Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin şiir okuduğu törende, Jandarma Komando Birliği zeybek oynadı, Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

Hatay

Hatay'da Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende İstiklal Marşı okundu.

Programın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, ziyaret ettikleri Antakya Şehitliği'ndeki kabirlere karanfil bıraktı, dua okudu.

Daha sonra Vali Masatlı, Mete ve Öntürk, Hatay Valiliğinde tebrikleri kabul etti.

Osmaniye

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yılmaz, buradaki konuşmasında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türk milletinin bağımsızlık adına verdiği onurlu ve eşsiz mücadelenin eseri olduğunu söyledi.

Devlet Bahçeli Bulvarı'nda gerçekleştirilen programda da jandarma özel harekat ekipleri, mehteran takımı, halk oyunları ekibi ve cimnastik sporcuları gösteri yaptı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Hatay, adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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