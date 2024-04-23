Adana, Mersin ve Hatay'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay\'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi. Adana'nın Kozan ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Mersin'in Silifke ilçesindeki törende Türk ve Rus öğrenciler gösteriler sundu. Hatay'ın İskenderun ilçesinde ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

23.04.2024 16:55
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Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Parkı'nda devam eden kutlamalarda, halk oyunları gösterileri sunuldu, şiirler okundu.

Aladağ ilçesindeki kutlamalarda Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Aladağ Millet Bahçesi'nde devam eden etkinliklerde öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu, şiirler okudu.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesindeki Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Programda, Türk öğrenciler halk oyuncuları gösterisi sundu, Rus öğrenciler de ülkelerine özgü oyunlar oynadı.

Gülnar ilçesindeki kutlamalarda da Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çeşitli gösteriler yapıldı.

Tarsus ilçesinde, Cumhuriyet Alanı'nda tören gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Erdemli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, dezavantajlı çocuklar için etkinlik düzenlendi. Programa katılan çocuklar, ekiplerin kontrolünde havalı silahlarla atış yapıp çeşitli oyunlar oynadı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz tarafından, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda devam eden kutlama programında öğrenciler hazırladıkları çeşitli gösterileri sundu.

Dörtyol ilçesindeki kutlamalarda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunup şiirlerin okunduğu tören, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerin verilmesiyle tamamlandı.

Samandağ ilçesindeki kutlamalarda kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Ardından kutlama alanına geçen katılımcılar, burada öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterileri izledi.

Arsuz ilçesindeki kutlamalarda, Uluçınar Mahallesindeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz tarafından çelenk sunuldu.

Ardından lunapark alanına geçen katılımcılar, çocuklarla birlikte eğlenceli aktiviteler yaptı.

Belen ilçesindeki kutlamalarda, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Hatay'da 23 Nisan kutlamaları düzenlendi - Son Dakika

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