Adana, Mersin ve Hatay\'da Camilerde Bayram Namazı Kılındı

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerindeki camilerde, Ramazan Bayramı namazı kılındı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde Merkez Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazında saf tuttu.
Okunan hutbenin ardından dua eden cemaat, cami çıkışında bayramlaştı.
Programa, Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan ve ilçe protokolü de katıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde de vatandaşlar, Merkez Camisi'nde bayram namazını kıldı.
Namazın ardından düzenlenen programda Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı, cemaatin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde de vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Kaptan Paşa Camisi'ne gitti.
Namaz sonrasında hutbe eşliğinde dua eden katılımcılar, bayramlaştı.
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AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Ramazan Bayramı namazını kıldı. Elitaş, Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte namazını eda etti. Bayram namazı sonrası Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı. Elitaş, dualarında Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti. Büyükkılıç ise bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu vurguladı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocukların bayramda mutlu olmalarını sağlarken, kumbara hediyesi ile de para biriktirmelerine katkıda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için şeker dolu kumbaralar dağıttı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye, bayram hediyesi olarak kumbaraları dağıttı.
Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti. İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.
Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında Ramazan bayramını kutlayarak, seçim atmosferini ve Türkiye'nin demokrasi seviyesini değerlendirdi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı. Vali Canbolat, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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