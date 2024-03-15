Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı - Son Dakika
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Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

Adana, Mersin ve Hatay\'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, hutbenin ardından saf tutup namazlarını eda etti. Mersin'de Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar da cuma namazını kıldı ve dua etti. Hatay'da ise Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, hutbenin ardından ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

15.03.2024 14:53  Güncelleme: 14:54
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Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

Okunan hutbenin ardından vatandaşlar saf tutup ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

Mersin'de, Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

Hatay'da İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana, Mersin ve Hatay'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı - Son Dakika

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