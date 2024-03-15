Adana, Mersin ve Hatay\'da Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Kılındı

Adana, Mersin ve Hatay'daki camilerde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.
Adana'da çok sayıda kişi, Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.
Okunan hutbenin ardından vatandaşlar saf tutup ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.
Mersin'de, Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.
Hatay'da İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camisi'ne gelen vatandaşlar, cuma namazı için saf tuttu.
Hutbenin ardından vatandaşlar ramazan ayının ilk cuma namazını kıldı ve dua etti.
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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Aralık Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini ve hedeflerini anlattı. Alemdar, şehre hizmet etmenin hesabını yaptıklarını ve Osman başkanı destekleyerek görevi devredeceklerini belirtti.
Bilecik-Bozüyük karayolunda seyreden bir tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu. Cam kırıkları temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla birlikte, 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı olan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının 18 Mart 2024 tarihinden itibaren açılacağını duyurdu. Göktekin, üreticilerin dikkatli olmaları gerektiğini ve hayvan nakillerinde belirli kurallara uymaları gerektiğini de belirtti.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimleri gerçekleştiriyor. İş yerlerinde unlu mamuller, tatlılar, et ve et ürünleri üretim ve satışı denetleniyor. Bu yılın ilk iki ayında Diyarbakır'da 2 bin 2 denetim gerçekleştirildi ve denetimler devam edecek.
Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kavgayı gören yakıt istasyonu görevlileri ve diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Ankara-Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada 8 araç çarpıştı. Kazada Kemal T., Muhammed Uğur A., Hasine A., Emine A. ve Zeynep A. yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aksarken, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Usta sanatçı Müjdat Gezen'in 71. sanat yılı özel bir programla Caddebostan Kültür Merkezi'nde kutlandı. Etkinliğe ailesi, arkadaşları, ünlü isimler, öğrencileri ve sevenleri katıldı. Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte belgesel gösterimi ve söyleşi gerçekleştirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden iki gencin daha önce beraber çalıştıkları ve Ömür Arslan'ın iş yerini değiştirdikten sonra ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtülen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.
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