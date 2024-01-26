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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kent merkezinde hissedildi ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Adana\'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem
26.01.2024 - 01:32,
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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İl genelinde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.01'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.5 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

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Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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