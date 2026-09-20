Adana Sarıçam'da boş arsada kayıp Erol Coşkun'un cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da boş arsada kayıp Erol Coşkun'un cansız bedeni bulundu

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Adana Sarıçam\'da boş arsada kayıp Erol Coşkun\'un cansız bedeni bulundu
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Adana Sarıçam'da boş arsada hareketsiz yatan kişinin, bir süredir haber alınamayan Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Coşkun'un cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, soruşturma başlatıldı.

ADANA'da bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun'un (35), boş arsada cansız bedeni bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da boş arsada kayıp Erol Coşkun'un cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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