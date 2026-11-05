Adana Seyhan\'da 8 tabanca, 1000 litre sahte içki bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana Seyhan'da 8 tabanca, 1000 litre sahte içki bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde ruhsatsız 8 tabanca ve 2 av tüfeği ile 1000 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve sahte içki bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde ruhsatsız 8 tabanca, 2 av tüfeği ile 1077 fişek ve 1000 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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