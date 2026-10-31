Adana Seyhan'da markete saldırıda ekmek bırakmaya giden 52 yaşındaki fırıncı öldü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir markete düzenlenen silahlı saldırıda olayla ilgisi olmayan fırıncı vurularak hayatını kaybetti.

Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki bir markete, dün akşam saatlerinde, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada markete ekmek bırakmak için giden fırıncı Doğan Gedik (52), açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gedik, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.