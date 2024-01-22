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Adanada Horoz Dövüştürülen Kıraathaneye Operasyon - Son Dakika
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Adanada Horoz Dövüştürülen Kıraathaneye Operasyon

Adana'da polis, horoz dövüştürerek kumar oynatılan bir kıraathaneye operasyon düzenledi. Yakalanan 32 kişiye kumar oynamak suçundan ceza uygulandı ve 80 horoz Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Adanada Horoz Dövüştürülen Kıraathaneye Operasyon
22.01.2024 - 09:47,
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ADANA'da polis, horoz dövüştürerek bahis oynatılan kıraathaneye oyuncu gibi girip, operasyon düzenledi. Yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan 205 bin 600 TL ceza uygulandı. Kurtarılan 80 horoz da Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir kıraathanede horoz dövüştürerek kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis, oyuncu gibi girdiği kıraathanede, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Yakalanan 32 kişiye 'kumar oynamak' suçundan toplam 205 bin 600 TL para cezası uygulandı. Horoz dövüşü yapılan anlar da kameraya yansıdı.

HOROZLAR EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

?Polis, dövüşte kullanılan farklı cinslerde 80 horoz ve bahiste toplandığı değerlendirilen 800 TL'ye de el koydu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi İlyas Ş. (54), ifadesinde, horoz dövüşü yapıldığını ve bahis oynandığını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından İlyas Ş.'ye 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Ringde ve kümeslerde el konulan horozlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 7'nci Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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