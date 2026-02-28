Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ankara'da Bir Dizi Temasta Bulundu - Son Dakika
Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Ankara'da Bir Dizi Temasta Bulundu

28.02.2026 14:46  Güncelleme: 16:14
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ile yaptığı görüşmelerde, kentin altyapı ihtiyaçlarını ve deprem sonrası sosyal toparlanma sürecini ele aldı. Projeler ve talepler gündeme getirildi.

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamlarında ziyaret etti. Görüşmelerde Adıyaman'ın öncelikli altyapı ihtiyaçları ile deprem sonrası sosyal toparlanma sürecine ilişkin başlıklar değerlendirildi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara'da bir dizi temaslarda bulundu. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile gerçekleştirilen görüşmede; Atatürk Bulvarı ve yan yollarında asfalt yenileme çalışmaları, kavşak düzenlemeleri ve kent içi ulaşım altyapısına ilişkin öncelikli projeler ve talepler ele alındı. Toplantıda ayrıca Adıyaman'ın ulaşım ağının güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Tutdere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmede ise Adıyaman'ın deprem sonrası sosyal toparlanma süreci kapsamında yürütülen çalışmaları aktardı. Kadınlara, çocuklara ve dezavantajlı gruplara yönelik projeler ile bakanlık nezdindeki talepler gündeme getirildi. Görüşmelerde, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik çalışmaların etkinliğinin artırılması ve mevcut projelerin kurumlar arası koordinasyon içinde sürdürülebilir biçimde yürütülmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Tutdere, her iki bakana da Adıyaman'a gösterdikleri ilgi ve iş birliği dolayısıyla teşekkür etti. Tutdere, Ankara programı kapsamında Adıyaman milletvekilleri ile de bir araya gelerek kentin devam eden yatırımları ve bakanlıklar nezdindeki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca İLBANK yöneticileriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, altyapı projeleri, finansman süreçleri ve teknik destek başlıkları ele alındı. Adıyaman'da yürütülen ve planlanan çalışmaların hızlandırılması adına kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Güncel, Deprem, Ankara, Dizi, Son Dakika

