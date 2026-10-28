Adıyaman Belediyesi Gündüz Bakımevi\'nde Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevi'nde, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Minik öğrenciler, hazırladıkları gösteriler ve seslendirdikleri marşlarla bayram coşkusunu yaşattı.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına ev sahipliği yaptı. Programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından çocuklar sahne aldı.

Türk bayrakları eşliğinde Cumhuriyet Bayramı için hazırladıkları gösterileri sunan minik öğrenciler, seslendirdikleri marşlar ve şarkılarla bayram sevincini paylaştı. Çocukların heyecanı ve neşesiyle renklenen etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtan görüntülere sahne oldu.