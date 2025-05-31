(ADIYAMAN) - Bartın'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Finalleri'nde mücadele eden Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı, üçüncülük maçında Sivas İşitme Engelliler Takımı ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1'lik skorla mağlup eden Adıyaman temsilcisi, Türkiye üçüncüsü oldu.

İşitme Engelliler Türkiye Finalleri'nde Sivas İşitme Engelliler Takımı'nı 3-1'lik skorla mağlup eden Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Takımı, Türkiye üçüncüsü oldu. Sahada gösterdiği mücadeleyle takdir toplayan Adıyaman temsilcisi, elde ettiği dereceyle hem şehri hem de taraftarı gururlandırdı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Bartın'da düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Finalleri'nde, Sivas İşitme Engelliler Takımı ile oynadığı üçüncülük maçını 3-1 kazanarak Türkiye üçüncüsü olan Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.