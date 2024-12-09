Adıyaman'da Depremzede Kadınlar İçin Belgesel Film Atölyesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adıyaman'da Depremzede Kadınlar İçin Belgesel Film Atölyesi Başladı

Geniş Video İzle

Adıyaman Belediyesi'nin kurduğu 04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde depremzede kadınlar, teorik eğitimlerin ardından ilk kez kamerayla çekim yapmaya başladı. Konteyner kentte gerçekleştirilen çekimlerde kadınların ve çocukların yaşam mücadelesi belgelendi.

09.12.2024 14:32  Güncelleme: 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ADIYAMAN)- Adıyaman Belediyesi'nin kurduğu ve depremzede kadınlara yönelik film çekimi eğitimi verdiği 04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde kursiyerler, ilk kez sahaya çıkarak kamera çekimlerine başladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin 'kadın dostu kent' hedefi doğrultusunda hayata geçirilen ve 6 Şubat depremlerinin kadınların yaşamlarına etkilerini konu alan 04.17 Belgesel Film Atölyesi'nde, teorik derslerin ardından kamera çekimleri başladı. İlk çekimler, konteyner kentte gerçekleştirildi. Çekimler sırasında, kadınlar ve çocukların soğuk hava koşullarında ve kısıtlı imkanlar içinde verdikleri yaşam mücadelesi kayıt altına alındı.

Proje kapsamında ilk kez profesyonel kamera kullanma fırsatı bulan kadınların heyecanlı olduklarını dile getiren Proje Koordinatörü Selma Kara, bundan sonraki süreçte röportaj çekimleri ve diğer eğitimlerle projenin devam edeceğini söyledi. Kara, "Adıyaman Belediyesi 04.17 Belgesel Film Atölyesi olarak bugün ilk kez sahaya çıktık. Atölyeye katılan 15 kadın, teoride öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu. Katılımcılar oldukça heyecanlıydı ve bu süreç sonunda başarılı bir belgesel ortaya çıkaracaklarına inanıyorlar. İlk çekimlerimizi konteyner kentte gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte röportaj çekimleri ve kurgu eğitimleriyle atölye çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Kursiyerler, şunları söyledi:

Filiz Ertaş: "Çekim sıralamasına geçtik; genel plandan detaya doğru ilerledik. Geniş açılı çekimler yaptık, ardından çocukların oyunlarını ve hareketlerini kaydettik. Bir konuyu anlatırken çekim sırasını planlı bir şekilde takip ederek çalışmayı başardık."

Armen Korkmaz: "Şu ana kadar belgesel atölyesi kapsamında sınıflarda teorik dersler aldık. Teorik eğitimin yanı sıra kamera eğitimi de görmüştük. Ancak bugün ilk kez sahada çekim yaparak öğrendiklerimizi uyguladık. Konteyner kente geldiğimizde, burada çok zorlu koşullarda yaşamın sürdüğüne tanıklık ettik. Çocukların ve kadınların soğuk hava şartlarında nasıl hayata tutunduklarını gözlerimizle gördük ve bu yaşanmışlıkları kameralarımıza yansıtmaya çalıştık."

Nesibe Karabıyık: "Bugün sahada olmak benim için harika bir deneyimdi. İlk kez bir kamera ile çalışmak ve çekim yapmak, bana büyük bir gurur ve mutluluk verdi. Daha önce bir kamera bile görmemiştim. Ancak burada tüm detayları öğrenme şansı yakaladım. Bu süreç bana radyo-televizyon öğrencilerini hatırlattı; onlar bu eğitimi 2-4 yıl gibi bir sürede alıyor. Biz ise onların yıllar boyunca aldığı eğitimi sıkıştırılmış ve hızlandırılmış bir programla, üstelik en iyi hocalardan öğreniyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir deneyim."

Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Belgesel, Adıyaman, Güncel, Deprem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Depremzede Kadınlar İçin Belgesel Film Atölyesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
13:49 Münbiç’i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada şu anda bir ben bir de Putin kaldık
21:25 Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek Trump en çok ünlülerin kullandığı yasayı çekecek
21:04 İsrail’in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı Suriye’de hedef aldıkları yer çok kritik İsrail'in savaş ilanının ardından ilk büyük saldırı! Suriye'de hedef aldıkları yer çok kritik
20:54 Beşar Esad ve ailesi Moskova’da Rusya sığınma hakkı teklif etti Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti
20:43 Suriye Hava Kuvvetleri’ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad’ın Uçağı Mı Suriye Hava Kuvvetleri'ne Ait Uçağın Sinyali Kayboldu: Esad'ın Uçağı Mı?
20:25 Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz’dan özür diledi Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi
20:15 Muhalifler, Baas’ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında Muhalifler, Baas'ın istihbarat örgütü El-Muhaberat binasında
20:13 TÜRK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: Kabul edilebilir yanı yok
20:03 Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak Bomba iddia: Turgut Doman, bir daha hakemlik yapamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 16:06:07. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Depremzede Kadınlar İçin Belgesel Film Atölyesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.