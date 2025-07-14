Adıyaman\'da Depremzedelere Toplu Düğün Desteği

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 100 nişanlı çiftin toplu düğünü için hazırlanan çeyiz desteğinin bulunduğu tırlar Konya'dan uğurlandı.

Adıyaman Valiliği, Türk Diyanet Vakfı (TDV) Konya ve Adıyaman şubeleri, Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile il müftülüklerince organize edilen, "Adıyaman'da Yuvalar Kuruyoruz Toplu Düğün ve Çeyiz Yardımı" projesi kapsamında, Konya'dan çiftlerin ihtiyacı olan malzemelerle doldurulan 8 tır, düzenlenen törenin ardından Adıyaman'a doğru yola çıktı.

Konya Müftüsü ve TDV Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Öge, depremin hafızalarda silinmez izler bıraktığını söyledi.

Yaraların dayanışmayla sarılacağını belirten Öge, "Daha önce Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da toplam 300 çiftimizin toplu düğünlerini gerçekleştirdik. Bugün de bu hayırlı projenin dördüncü durağı olan Adıyaman'da, 100 çiftimiz için hazırlanan düğün ve çeyiz yardımlarını taşıyan tırlarımızı dualarla uğurlamak üzere bir aradayız." ifadelerini kullandı.

Mehir Aile Derneği Başkanı Abdurrahman Tekin de ülke genelinde bugüne kadar 64 ile ve yurt dışında 28 ülkeye çeyiz yardımlarını ulaştırarak binlerce gencin mutluluğuna vesile olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tekin, Adıyaman'da da ihtiyaç sahibi depremzede nişanlı çiftlerin yüzlerini güldürmek istediklerini vurgulayarak, projede emeği geçenlere teşekkür etti.