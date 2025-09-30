Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Ölü

Adıyaman\'da Feci Kaza: 4 Ölü
30.09.2025 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Adıyaman'da şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Selahattin S. idaresindeki 21 AGJ 372 plakalı yolcu otobüsü, Adıyaman- Kahta karayolunun 5. kilometresinde karşı yönden gelen Yakup Gültekin idaresindeki 44 DL 319 plakalı otomobille çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile Esmanur, Belinay ve Muaz Gültekin hayatını kaybetti.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Jandarma, 3-sayfa, Güncel, trafik, Kahta, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkol tartışması düğünü karıştırdı Gelin ve damat yerde sürüklendi Alkol tartışması düğünü karıştırdı! Gelin ve damat yerde sürüklendi
Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog Arda Turan ve yüzüne bakmadığı spiker arasında Türkçe diyalog
Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada Husumetlisini sokak ortasında çekip vurdu: O anlar kamerada
Damat, düğününde gelinle dans ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Damat, düğününde gelinle dans ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
1’i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada 1'i çocuk 5 kişiye mezar olan korkunç kaza saniye saniye kamerada
Esad’ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu Esad'ın devrilmesi sonrası ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı belli oldu

09:29
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe’ye kötü haber
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye kötü haber
09:09
Osimhen oynayacak mı İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11’leri
Osimhen oynayacak mı? İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel 11'leri
08:40
Trump’ın açıkladığı planda dikkat çeken isim Gazze’yi “Şeytanın kardeşi“ yönetecek
Trump'ın açıkladığı planda dikkat çeken isim! Gazze'yi "Şeytanın kardeşi" yönetecek
08:29
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye’ye getirildi İsviçre’den Hırvatistan’a uzanan operasyon
Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu Türkiye'ye getirildi! İsviçre'den Hırvatistan'a uzanan operasyon
07:27
Netanyahu’ya soruldu: Filistin Devleti’nin kurulmasını kabul edecek misiniz
Netanyahu'ya soruldu: Filistin Devleti'nin kurulmasını kabul edecek misiniz?
07:25
Hamas’tan Gazze planına tepki: Trump’ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur
Hamas'tan Gazze planına tepki: Trump'ın sunduğu 20 madde belirsizdir ve garantisi yoktur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 09:58:19. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Feci Kaza: 4 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.