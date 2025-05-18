Adıyaman'da Gençlik Buluşması Düzenlendi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Buluşması'nda, "Zor durumda kaldığınızda kapımız size sonuna kadar açık. Bu şehir sizin de eviniz, biz de sizin yol arkadaşınızız" diye konuştu.

Adıyaman Altınşehir Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na Tutdere'nin yanı sıra CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, parti yöneticileri, Adıyaman Üniversitesi öğrencileri ve çok sayıda genç katıldı. "Harfane" grubunun seslendirdiği türkülerle eğlenen gençler, keyifli bir akşam geçirdi.

"Gençlik Meclisi'ni kurduk, şimdi söz gençlerde"

Etkinlikte gençlere seslenen Tutdere, Adıyaman'da gençlerin karar süreçlerine aktif katılımını sağlamak için önemli bir adım attıklarını belirtti. Tutdere, "Gençlik Meclisi'mizi kurduk. Artık gençler bu şehirle ilgili fikirlerini özgürce tartışacak, projelerini bize sunacak. Biz de onların her fikrine kıymet verecek, projelerini eksiksiz hayata geçireceğiz. Gençlerin mutlu, özgür ve güvenli bir şehirde yaşamalarını sağlamak için kararlıyız. Ne kadar çok genç dahil olursa, o kadar güçlü bir yapı kurarız. Her fikir bizim için değerli. Adıyaman'ı hep birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası kentin temel önceliklerinin başında altyapı, ulaşım ve yeniden inşa sürecinin geldiğini aktaran Tutdere, "Bu zorlukları hep birlikte aşacağız. 2025 yılı sonuna kadar bu alanlardaki sorunların büyük kısmını çözmüş olacağız" dedi.

Tutdere, Adıyaman'ın sadece ilçeli gençlerin değil, üniversite eğitimi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin de şehri olduğunu vurgulayarak, "Adıyaman Belediyesi olarak burada bulunan her gencimizin yanında ve emrindeyiz. Zor durumda kaldığınızda kapımız size sonuna kadar açık. Bu şehir sizin de eviniz, biz de sizin yol arkadaşınızız" diye konuştu.

"Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, hepimizin ortak değeridir"

19 Mayıs'ın tarihsel önemine de dikkati çeken Tutdere, "19 Mayıs, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, hepimizin ortak değeridir. Bugün gençlerle birlikte bu emanete sahip çıkmak bizim en büyük sorumluluğumuz" dedi.

Etkinliğin sonunda gençler, Tutdere'ye çiçek takdim ederek teşekkür etti.