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Adıyaman'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Kahta-Diyarbakır yolunun 3. kilometresinde gerçekleşti. Yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.12.2023 - 20:21,
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Operatör Ahmet Piliç'in (19) kullandığı iş makinesi ille Engin Çınar (32) yönetimindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Engin Çınar ile yanında bulunan Aygün Çınar (24) ve Murat Çelebi (19) yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman\'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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