Adıyaman\'da iş makinesi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iş makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta- Diyarbakır yolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Operatör Ahmet Piliç'in (19) kullandığı iş makinesi ille Engin Çınar (32) yönetimindeki 27 EZ 618 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Engin Çınar ile yanında bulunan Aygün Çınar (24) ve Murat Çelebi (19) yaralandı. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.