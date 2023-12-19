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Adıyaman'da kentsel dönüşümde ilk etap konutlar tamamlanıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da kentsel dönüşümde ilk etap konutlar tamamlanıyor

Adıyaman'da 2021 yılında başlatılan kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılan ilk etap konutlarda sona gelindi. Toplam 166 konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor ve Mart ayına kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. Ayrıca, TOKİ tarafından 250 konutun yapımı için ihale yapıldı ve inşa süreci yakın zamanda başlayacak.

Adıyaman\'da kentsel dönüşümde ilk etap konutlar tamamlanıyor
19.12.2023 - 20:21,
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Adıyaman'da kentsel dönüşüm alanında ilk etap konutlarda sona gelindi

ADIYAMAN - Adıyaman'da 2021 yılında 4 mahallede başlatılan ancak 6 Şubat depremi nedeniyle yapım süreci uzayan 'kentsel dönüşüm' alanındaki ilk etap konutlarda sona gelindi.

Adıyaman Belediyesi tarafından 2021 yılı Ağustos ayında Mara, Musalla, Ulucami ve Varlık Mahallelerinde başlatılan, kentsel dönüşümün projesi ilk meyvesini veriyor. Toplam 61 hektar alanda başlatılan kentsel dönüşüm çerçevesinde yapılan 166 konutta sona gelindi. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi nedeniyle inşa sürecinde aksama yaşanan konutlar Mart ayına kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ tarafından yapımı süren 125 metre kare 3+1 bir 94 adet, 96 metrekare 2+1 72 adet konutta sona gelinirken, TOKİ tarafından ayrıca 250 konutun yapılması için ihale yapıldı. Yakın zamanda 250 konusunda inşa süreci başlayacak. Adıyaman Belediyesi ayrıca Türkiye Tasarım Vakfı ile birlikte aynı bölgede şehir kültürünü yansıtacak butik konaklar yapmayı planlıyor.

Kentsel dönüşüm alanındaki yapıların yüzde 87'sinin 6 Şubat depremlerinde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı aldığı öğrenildi.

Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ilk etap konutların Mart ayına kadar teslim edileceğini kaydederek, "Kentsel dönüşüm alanında ilk etapta 166 konutun inşası hızlı bir şekilde devam ediyor. Fiziki olarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşme sağlandı. Bu konutlar 3+1'ler 125 metrekare, 2+1'ler 96 metrekare olarak yapıldı. 2021 Temmuz veya Ağustos'unda başlandı. Depremle birlikte süreç biraz aksadı. Fakat, 2024 Mart ayında süresi bitiyor. Müteahhit firma teslim edeceğini söylüyor. İnşallah daha erken olur, vatandaşlarımız daha az mağdur olur. Biz bunla yetinmiyoruz. Şuan TOKİ yakın zamanda yapmış olduğu 250 hanelik bir ihale daha yaptı. Onunda inşallah inşası yakın zamanda başlayacak. Ayrıca, bizim Türkiye Tasarım Vakfı ile birlikte çalıştığımız, o eski kültürü yaşatmak için projeler üzerinde çalışıyoruz. İnşallah Bakanlığımızda kabul ederse geri kalan kısmını, o proje kapsamında yapmak istiyoruz. Daha böyle iki katlı, tek katlı butik konakların olduğu farklı bir proje düşünüyoruz" dedi.

Mara Mahallesi Muhtarı ayrıca hak sahibi olan Necmettin Berkcan ise, konutların deprem nedeniyle aksadığını ancak biran önce bitirilmesini beklediklerini ve Mart ayına kadar konutların teslim edileceğini dile getirdi.

Kaynak: İHA
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