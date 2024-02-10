Adıyaman\'da ölen köpeğin adıyla rehabilitasyon merkezi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksikalı ekibin Adıyaman'da ölen köpeği Proteo'nun ismini taşıyan rehabilitasyon merkezinde, iki binin üzerinde hayvan tedavi edildi.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne, 14 Şubat 2023'te Adıyaman'da görev yapan Meksikalı arama kurtarma ekibinin çalışmaları sırasında rahatsızlanarak ölen Alman çoban köpeği Proteo'nun adı verildi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürü Veteriner Hekim Muhammet Feyzi Karabıyık, AA muhabirine, Proteo'nun ölümünün ardından Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü'nün talimatıyla merkeze köpeğin adının verildiğini söyledi.
Karabıyık, aradan geçen 1 yıllık süreçte 4 bine yakın hayvanın merkeze girişinin sağlandığını, 2 binin üzerinde hayvana tedavi uygulandığını, bunlardan bir bölümünün de sahiplendirildiğini anlattı.
14 Şubat'tan beri bakım evinin açık olduğunu belirten Karabıyık, "Proteo'nun adını vererek, yıllar geçtikten sonra da adını yaşatıp minnet duygumuzu göstermek istedik. 1450 köpeği kısırlaştırdık, 4 bine yakın köpek ve kedi girişi sağladık, iki binin üzerinde hayvana tedavi uyguladık." diye konuştu.
Merkezin, sokakta yaşayan hayvanlara ilişkin sorunların çözümü için hizmete alındığını vurgulayan Karabıyık, hem sahipsiz hayvanlara yararlı olmak hem de insanlarla canlılar arasında uyumu sağlamak için çalışmaları yürüttüklerini aktardı.
Karabıyık, Proteo Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ni, Meksikalıların da sosyal medyadan takip ettiğini sözlerine ekledi.
"Donanım olarak çoğu hizmeti verebilecek durumdayız"
Veteriner Hekim Ramazan Karagöz de belediyenin çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda yaralı ve hastalık bulunanlar başta olmak üzere hayvanların tedavilerini yaptıklarını kaydetti.
Karagöz, sağlıklı hayvanları kısırlaştırdıklarını da belirterek, "Donanım olarak çoğu hizmeti verebilecek durumdayız. Asıl amacımız kısırlaştırmak olmasına rağmen hasta hayvanların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Bazen kırık vakalar, tümörlü hayvanlar oluyor. Bunları gayretle yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Merkezin isminin Proteo olmasından dolayı olumlu tepki aldıklarını dile getiren Karagöz, "Sosyal medya hesabımıza Meksika'dan yorumlar yapılıyor. Bu bizim gururumuzu okşuyor." ifadesini kullandı.
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