Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Adıyaman\'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı

Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), eşi Naile Y. (71) ile tartıştıktan sonra çıkan kavgada bıçakla Naile Y'yi yaraladı. Naile Y. hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Zanlı A.Y. polis tarafından gözaltına alındı ve kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olmadığını söyledi.

11.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:50
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Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), henüz bilinmeyen nedenle eşi Naile Y. (71) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, bıçakla Naile Y'yi yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Naile Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Zanlı A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.

Kaynak: AA

Adıyaman, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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