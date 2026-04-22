Adıyaman Halk Ekmek'te Yeni Dönem: Ürün Çeşitliliği Artıyor

22.04.2026 10:00  Güncelleme: 11:18
Adıyaman Belediyesi, Halk Ekmek Tesisleri’nde üretim kapasitesini artırarak çavdar, tam tahıl, mısır ve diyet ekmek çeşitleri gibi yeni ürünler sunmaya başladı. Çalışma saatleri de düzenlenerek vatandaşa daha iyi hizmet verilmeye başlandı.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi, Halk Ekmek Tesisleri'nde kapsamlı bir dönüşüme imza attı. İlk aşamada pide ve somun ekmekle başlayan üretim serüveni, farklı beslenme tercihlerine yanıt veren çavdar, tam tahıl, mısır ve diyet ekmek çeşitleri geniş bir ürün yelpazesine dönüştü.

Adıyaman Belediyesi Halk Ekmek Tesisleri'nde vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği kısa sürede önemli ölçüde artırıldı. İlk etapta pide ve somun ekmek üretimiyle hizmet vermeye başlayan tesislerde, bugün farklı beslenme ihtiyaçlarına hitap eden yeni ekmek çeşitleri de raflardaki yerini aldı.

Ekmek çeşitlerine yoğun ilgi

Deneme üretimleri gerçekleştirilen çavdar, tam tahıl ve mısır ekmekleri vatandaşlardan olumlu geri dönüş alırken, diyet ekmek çeşitleri de seri üretime geçirilerek satışa sunuldu. Böylece Halk Ekmek, yalnızca uygun fiyatlı temel ekmek üretimi yapan bir tesis olmanın ötesine geçerek farklı damak tatlarına ve beslenme tercihlerine cevap veren bir yapıya kavuştu.

Ürün yelpazesi genişliyor

Ekmek çeşitlerinin yanı sıra tatlı ve tuzlu kuru pasta ürünleri de Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulmaya devam ediyor. Ayrıca özellikle öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak simit ve poğaça çeşitleri de üretim listesine eklenerek seri üretime alındı.

Çalışma saatleri düzenlendi

Vatandaşların ürünlere daha kolay ulaşabilmesi amacıyla Halk Ekmek büfelerinin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Buna göre, büfeler sabah 07.30'da açılarak 12.00'ye kadar hizmet verecek. Öğleden sonra ise 14.30'da yeniden açılacak büfeler, akşam 18.30'a kadar satış yapmayı sürdürecek.

"Halkımızın talebi bizim yol haritamızdir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Halk Ekmek Tesisleri'nin halkın talepleri doğrultusunda güçlenerek büyüdüğünü söyledi. Tutdere, "Halk Ekmek Tesislerimizde başlangıçta sınırlı olan ürün çeşitliliğimizi, hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda kısa sürede genişlettik. Diyet ekmekten tam tahıllı ürünlere, simit ve poğaçadan kuru pasta çeşitlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla halkımıza sunuyoruz. Amacımız hem kaliteli hem de ekonomik ürünleri hemşehrilerimizi için erişilebilir kılmak. Çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" dedi.

18 noktada uygun fiyatlı satış

18 noktada hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri; Altınşehir, Altınşehir, Yeni Sanayi, Karapınar, Yeni Mahalle, Malatya Yolu, Yunus Emre, Örenli TOKİ, Mezarlık, Mezarlık, Musalla Mah., Eski Kahta Cad., Mimar Sinan, Bozbey Mah., Kayalık, Siteler Mah. ve İndere TOKİ'de vatandaşlarla buluşuyor.

Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ekmek 12 TL'den, 210 gram tam buğday, kepek, mısır, çavdar ve tam tahıllı ekmek çeşitleri 15 TL'den, 300 gram kuru pasta ise 60 TL'den satışa sunuluyor.

Kaynak: ANKA

