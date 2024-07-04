Adıyaman Ulu Camii'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Ulu Camii'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

6 Şubat depreminde yıkılan Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon çalışmaları kapsamında ayakta kalan duvardaki taşlar tek tek numaralandırılarak söküm işlemine başlandı. Restorasyon sürecinde caminin taşları temizlenerek ayrıştırıldı ve özellikli olanlar belirlendi. Caminin gelecek nesillere dijital olarak aktarılması için röleve projesi çıkartıldı. Yapının zemin etütleri ve sondajları tamamlandıktan sonra taşların söküm aşamasına geçildi. Sökülen taşlar numaralandırılarak cami inşaatında tekrar kullanılacak.

04.07.2024 20:00
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Restorasyon kapsamında Ulu Cami'nde taşlar sökülüyor

ADIYAMAN - 6 Şubat depreminde yıkılan Adıyaman Ulu Camii'nde restorasyon çalışmaları kapsamında ayakta kalan duvardaki taşlar tek tek numaralandırılarak söküm işlemine başlandı.

6 Şubat depreminde yan taraftaki binanın üzerine devrilmesi sonucu yıkılan Adıyaman Ulu Cami'de restorasyon çalışması sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tescilli eserlerinden birisi olan Adıyaman Ulu Cami'nde ilk aşamada, bilim kurulu kararı ile yapıda ki kültür taşları molozdan ayrıştırıldı. Ayrıştırılan taşlardan özellikli olanlar belirlendi.

Molozların temizlenmesi ve ayrıştırma işleminin ardından caminin gelecek nesillere dijital olarak aktarılması adına röleve projesi çıkartıldı. Yeniden inşa edilecek olan caminin zemin etütleri ve sondajları tamamlandı. Geoteknik ve statik raporlar hazırlandı. Daha sonra yapının performans analizine, yapı dayanımına ait geoteknik raporlar oluşturularak ve yapının ayakta kalan kısımlarında ki taşların söküm aşamasına geçirildi.

Yapıdaki tüm taşlar yatay, dikey ve yönü belirtilerek tek tek numaralandırıldı. Numaralandırılan taşlar daha sonra cami inşaatında kullanılacak.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, "Caminin bu tür afetlerden zarar görmemesi adına zemin etütleri ve sondaj çalışmaları tamamlandı. Bu tamamlanan çalışmalardan sonra geoteknik ve statik raporlar ortaya çıkartıldı. Daha sonrası ise yapının performans analizine ve yapı dayanımına ait geoteknik raporlar oluşturuldu ve söküm aşamasına geçildi. Söküm aşamasında bizler Adıyaman Ulu Caminin her çakıl taşını, her taşını değerlendirme aşamasında ve yeni nesillere aktarılması yönünde çalışmalara başlıyoruz. Her taş numaralandırılarak yapının yatay sıra numarası, dikey sıra numarası, cephe numarası ve nitelik türü bu taşların üzerine işlenerek, birer birer bu taşlar sökülerek söküm alanlarına taşınıyor. Daha sonra ki ileriki zamanlarda bu taşlardan statik olarak kuvvetli olanlar tekrar değerlendirilerek bu cami inşaatımızda tekrar kullanılacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman Ulu Camii'nde Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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