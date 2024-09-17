Menderes, İdamının 63. Yılında Anıldı

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(İSTANBUL) - Eski Başbakan Adnan Menderes, idam edilişinin 63'üncü yıl dönümünde, İstanbul'daki anıt mezarı başında anıldı. Anmaya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Eski Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için idam edilişlerinin yıl dönümünde Vatan Caddesi başlangıcında bulunan anıt mezarları başında anma programı düzenlendi. Anmaya İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Törende konuşan Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Merhum Adnan Menderes, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle 'O, bu milletin adamıydı'. Başkalarının adamları olanlar ise ne Menderes'ten ne de onun gibi ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarında imzası olanlardan asla hazzetmediler. Oysa ne demişti Menderes ve arkadaşları? Yeter, söz milletin! Evet, söz gerçek sahibine bırakılacaktı. Bu amaçla yola çıkılmıştı ve bu yolda ülkemizin kalkınması ve refahı için büyük adımlar atılmış, birbirinden önemli ekonomik kalkınma hamleleri hayata geçirilmişti. Türkiye bir dönüşüme sahne oluyordu. Büyük ve güçlü Türkiye hayali adım adım gerçeğe dönüşüyordu. Milletle devleti birbirine yaklaştıran politikalar izleniyor, bu ülkeyi kendi tapulu malı gibi görmeye alışmış sözde imtiyazlı azınlıklar bu durumdan rahatsız oluyordu.

Merhum Adnan Menderes'in ve dava arkadaşlarının hayalini kurduğu büyük ve güçlü Türkiye hedefi, son 23 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti tarafından yaşatılmaya, sürdürülmeye devam ediyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu, bu hedefe giden yolun en önemli kilometre taşıdır. Aziz milletimiz müsterih olsun. Demokrat Parti dönemindeki o kalkınma hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin hayalini kuranlar 15 Temmuz'da bir kez daha gördüler ki aziz milletimiz, milli iradesine canı pahasına sahip çıkmaktadır."