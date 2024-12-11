AFAD, 102 Bin Kişilik Arama Kurtarma Ordusu Oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD, 102 Bin Kişilik Arama Kurtarma Ordusu Oluşturdu

AFAD Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat depremlerinde 35 bin kişinin müdahale ettiğini belirterek, 102 bin kişilik arama kurtarma ordusu oluşturduklarını açıkladı. Eskişehir'deki programda, afetlere karşı müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla eğitimler verildi.

11.12.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) AFAD GENEL MÜDÜRÜ PROF. DR. TATAR: 102 BİN CİVARINDA ARAMA KURTARMA ORDUSU OLUŞTURDUK

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, 6 Şubat depremlerine 35 bin kişinin müdahale ettiğini ifade ederek, "Polisimiz, jandarmamız, aklınıza ne kadar farklı kamu kurum kuruluş gelirse buralardan birçok arkadaşımız eğitime tabi tutularak, şu anda 102 bin civarında bir arama kurtarma ordusu oluşturulduö dedi.

Eskişehir Valiliği tarafından afetlere müdahale kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 'arama kurtarma ekipleri akreditasyon programı' düzenlendi. Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonundaki programa Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD İl Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli ve sivil toplum kuruluşlarından personeller katıldı.

Deprem gibi ülkenin kaçınılmaz gerçeğine karşı tüm kurum ve kuruluşlarla harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Vali Aksoy, "Bugün burada atılan bu adım, bu hedefe yönelik somut bir katkıdır. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili kapsayan deprem, bu alanlara müdahalenin sadece kamu personelleriyle yapılmasının yeterli olamayacağını göstermiştir. Bu nedenle ilimizde veya ülkemizin farklı bölgelerinde meydana gelebilecek olan afet ve acil durumlara yönelik müdahale kapasitesinin arttırılması amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda Eskişehir Arama Kurtarma Ekipleri projesi, haziran ayında toplantımızı yaparak, eylül ayı itibariyle faaliyete geçirilmiştirö dedi.

102 BİN CİVARINDA ARAMA KURTARMA ORDUSU OLUŞTURULDU

6 Şubat depremlerinde AFAD'a akredite olsun olmasın herkesin deprem gönüllüsü olarak bölgeye koştuğunu belirten AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar ise şu anda 102 bin civarında bir arama kurtarma ordusu oluşturulduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerine 35 bin kişinin müdahale ettiğini bildiren Prof. Dr. Tatar, "Dünyada, böyle bir afetin ardından aynı anda 35 bin kişinin müdahale yaptığı ilk olsa bile ne yazık ki yetemedik. Keşke 1 değil 2 değil 30 tane kolumuz olsaydı da oradaki canlarımızın birini daha yitirmeseydik. Bu bir gerçek, sonuçta akredite olsun olmasın bütün herkes sahaya aktı. Hatırlarsınız yaklaşık 50 bin gönlümüz oradaydı, burada hakikaten adsız kahraman diye adlandırdığımız birçok sivil toplum kuruluşumuzdan özel sektörden farklı farklı yerlerden, arama kurtarma ekiplerimiz oradaydı. Tabii o günün sonrasında özellikle arama kurtarma ekiplerinin daha organize olmasını sağlamak, daha iyi eğitilmesini sağlamak adına 100 bin arama kurtarma personeli hedefiyle bir proje başlatıldı. O proje kapsamında şu anda farklı farklı kurumlardan üniversitelerden, değişik değişik alanlardan, polisimiz, jandarmamız, aklınıza ne kadar farklı kamu kurum kuruluş gelirse buralardan birçok arkadaşımız eğitime tabi tutularak, şu anda 102 bin civarında bir arama kurtarma ordusu oluşturulduö diye konuştu.

Programın ardından Vali Aksoy ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar, akreditasyon programı kapsamında sertifika almaya hak kazanan 20 firma ve 2 üniversiteden toplam 446 kişiye sertifikalarını verdi. Sivil toplum kuruluşlarından toplam 91 ekip üyesine ise AFAD akreditasyon armaları takıldı. Programın ardından arama kurtarma kuruluşları tarafından açılan sergiyi gezen Vali Aksoy ve AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Tatar, bütün katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Eskişehir, Politika, Deprem, Güncel, Sağlık, Tatar, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, 102 Bin Kişilik Arama Kurtarma Ordusu Oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
18:59 Esad son ana kadar bu evde bekledi Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti
18:41 İşte Esad’ın ilk kez görülen ilginç kareleri İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
17:44 İşte Esad’ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası
06:41 Güney Kore’de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu Güney Kore'de sıkıyönetim ilanını öneren eski bakan intihar girişiminde bulundu
01:56 2025 Bütçeleri TBMM’de Kabul Edildi 2025 Bütçeleri TBMM'de Kabul Edildi
01:16 Bakan Fidan’dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı Bakan Fidan'dan DEM sıralarına: Girip yok etmediğiniz bir Kürt partisi var mı?
01:01 Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı Emekli polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde canına kıydı
00:46 Zelenskiy: Rus İHA’ları UAEA Konvoyuna Saldırdı Zelenskiy: Rus İHA'ları UAEA Konvoyuna Saldırdı
00:36 ’İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü’ iddiasına Yılmaz Tunç’tan belgeli yanıt 'İmamoğlu davasına bakan hakim sürüldü' iddiasına Yılmaz Tunç'tan belgeli yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 20:22:22. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD, 102 Bin Kişilik Arama Kurtarma Ordusu Oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.