AFAD Bağışları Beklemede - Son Dakika
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AFAD Bağışları Beklemede

Gamze Akkuş İlgezdi, deprem sonrası toplanan bağışların 25,4 milyar TL'sinin hala AFAD'da beklediğini belirtti.

13.11.2024 11:33
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(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 6 Şubat depremlerinin ardından depremzedeler için toplanan bağışlardan 25 milyar 429 milyon 612 bin 488 TL'sinin hala AFAD hesabında bekletildiğini belirterek, "Depremin üzerinde 21 aydan fazla zaman geçti yurttaşlarımızın konut sorunu çözülmedi, hala çadırlarda kalmaya devam ediyorlar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin 6 şubat depremlerinin ardından toplanan bağışlara ilişkin soru öngersine yanıt verdi. Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bağış hesabında 139 milyar 057 milyon 534 bin 674 TL toplanmış olup 113 milyar 627 milyon 922 bin 186 TL'si harcanmıştır. Harcanan tutarın 61 milyar 091 milyon 803 bin 500 TL'sini afetzedelere yapılan nakdi yardım ödemeleri (hasar hane ödemesi, taşınma yardımı, vefat edenlerin yakınlarına ödeme, kira ödemesi ve tahliye ödemesi) ve 52 milyar 536 milyon 118 bin 686 TL'sini barınma giderleri (çadır-konteyner alımı ve konteyner altyapısı, gıda-hijyen seti alımı ve Esenkart ödemeleri) oluşturmaktadır. Kampanya hesaplarında bulunan 25 miyar 429 milyon 612 bin 488 TL kamu bankalarında AFAD adına açılan hesaplarda değerlendirilmekte olup afetzedelere yapılacak nakdi yardım ödemeleri ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kullanılacaktır."

Yerlikaya'nın yanıtına ilişkin CHP İstanbul Milletvekili İlgezdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nisan ayında toplanan yardımları sorduğumuzda AFAD, 47 milyar 307 milyon 263 bin 101 TL'nin AFAD'ta olduğunu ifade etmişti. Son durumu sorduğumuzda bağışların yaklaşık 10 milyar arttığını ama 7 ayda depremzedeler için sadece yaklaşık 32 milyar lira harcandığını öğrendik. AFAD depremzedenin parasını kamu bankalarında tutarak depremzedeleri çifte mağdur etmeye devam ediyor. Halkımız depremzedelere merhem olmak için bağış yapıyor ancak AFAD bu paraları bankada tutarak hem yardım eden yurttaşlarımıza hem de depremzedelere büyük ayıp ediyor. Buradan görüyoruz ki AFAD yöneticilerinin ve iktidarın, ikinci kışına da çadırda giren depremzedeler umurunda değil."

Kaynak: ANKA

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