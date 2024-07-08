AFAD Başkanı Okay Memiş: 'Uyarılara dikkat edilirse can ve mal kaybı önlenebilir' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AFAD Başkanı Okay Memiş: 'Uyarılara dikkat edilirse can ve mal kaybı önlenebilir'

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle turuncu ve sarı alarm verilen illeri ziyaret eden AFAD Başkanı Okay Memiş, Giresun'da yaptığı açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate almaları halinde can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğini söyledi.

08.07.2024 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AFAD Başkanı Okay Memiş: "Uyarılara dikkat edilirse can ve mal kaybı önlenebilir"

GİRESUN - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle turuncu ve sarı alarm verilen illeri ziyaret eden AFAD Başkanı Okay Memiş, Giresun'da yaptığı açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate almaları halinde can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Turuncu alarm verilen Samsun ve Ordu illerinin ardından sarı alarm verilen Giresun'a gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AFAD yetkilileri ve kurum yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

-Yağışlar sonucu ülke genelinde 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Yapılan toplantının ardından basın açıklaması yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Dünden itibaren hem Samsun, hem de Ordu vilayetlerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarm aşırı yağış ikazı verilmişti. Bu kapsamda riskli bölgelerde vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu ikazları nasıl yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirmeler yapıyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Daha sonra hem belediye anons sistemleri ile hem de camilerdeki anons sistemleriyle köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan kardeşlerimize dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Samsun'un özellikle Terme ilçesinde dere taşması sorunuyla karşı karşıya kalındı ancak, herhangi bir can kaybı yalanmadı Ancak Ordu ilimizde maalesef bir teyzemiz dereden karşı karşıya geçerken, maalesef suya kapıldı ve hayatını kaybetti. O kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre aşağıda AFAD, jandarma ve Büyükehir ekipleri marifetleriyle maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Muş'un Malazgirt ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Erzurum Tekman ilçesinde 4 vatandaşımız aşırı yağışlar neticesinde yaralandı"dedi.

-Uyarılar dikkate alınmalı

Sarı alarm verilen illerde vatandaşların uyarıları dikkate almalarını da isteyen AFAD Başkanı Okay Memiş, "Giresun ve Trabzon ve yakın illerimizde sarı ikaz bulunmamaktadır. Biz buna rağmen yine Valimizin başkanlığında Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte muhtemel riskleri göz önüne aldık. Muhtemel riskler neticesinde nelere dikkat edilmesi gereken hususunu dile getirdik. Buradan biz vatandaşlarımızı yeniden ikaz etmek istiyoruz. Değerli vatandaşlarımız su debisi yükseldiğinde, yaklaşık 15 santimetrelik bir suda karşıdan karşıya geçmek isterseniz, su debisi sizin ayağınızı yerden kesiyor. Bu hususa dikkat ediniz. Aynı şekilde bir araç da 35 santimetrelik debinin üzerinde su olduğunda aracın tekerlekleri yerden kesiliyor.Bir çok can kayıpları bu şekilde olabiliyor. Vatandaşlarımız kamu görevlileri, valiliklerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, AFAD'ımızın ikazlarına dikkat etmeliler. Aşırı yağışlı olduğu zaman dere yataklarından lütfen uzak dursunlar. Yeter ki, can kaybı yaşamayalım. Oluşan hasarları Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükumetimiz ve devletimizin imkanlarıyla giderebiliriz. Ama can kaybının telafisi yok. En önemli olan husus can kaybı yalanmamasın"dedi.

-Dereler ıslah ediliyor

Yaşanabilecek riskleri azaltmak için alınan tedbirlerle ilgili de bilgi veren Memiş, "AFAD üzerinden 111 iş makinesi için DSİ ile bir protokol yaptık. Karadeniz illeri başta olmak üzere Türkiye'nin büyün derelerini ıslah etmeye başladık. İnşallah 2 yıl içerisinde tüm bu bölgedeki derelerin iş makineleriyle temizlenme işlemleri devam ediyor. Bu anlamda hem Ordu, hem Giresun, hem Trabzon ve Rize'de, diğer sahil kesimde AFAD koordinasyonunda riskli dereler en azından makineli bakımı ve ıslahı çalışmaları devam ediyor. Böylece can kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma yeni başladı. Çok da iyi gidiyor. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Okay Memiş, Karadeniz, Giresun, AFAD, Çevre, Acil Durum, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Okay Memiş: 'Uyarılara dikkat edilirse can ve mal kaybı önlenebilir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:06 Kazanın ardından ABD’de tutuklanmıştı Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor Kazanın ardından ABD'de tutuklanmıştı! Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur ekranlara geri dönüyor
19:39 İran’da 63 kişide dang humması vakası görüldü İran'da 63 kişide dang humması vakası görüldü
17:12 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: En düşük emekli aylığına zam konusunda çalışmalar sürüyor
16:58 Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD’den Türkiye’ye devasa yatırım Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD'den Türkiye'ye devasa yatırım
16:46 Ankette çarpıcı sonuçlar İşte AK Partililerin Özel Özel’e destek verdikleri konu Ankette çarpıcı sonuçlar! İşte AK Partililerin Özel Özel'e destek verdikleri konu
21:06 Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti İşte sebebi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu transferinden vazgeçti! İşte sebebi
19:18 Ümraniyespor’un CEO’su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti Ümraniyespor'un CEO'su Nicolas Anelka, görevinden istifa etti
18:36 Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi Kız arkadaşıyla birlikte gittiği gümüşçüde cinayet işledi
18:32 İstanbul’da “istek parça“ cinayetinde karar çıktı Hakim cezada indirim yapmadı İstanbul'da "istek parça" cinayetinde karar çıktı! Hakim cezada indirim yapmadı
17:54 Fenerbahçe, Mourinho’nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe, Mourinho'nun eski öğrencisi için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
17:03 Cenk Tosun’un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elini neden sıkmadığı ortaya çıktı
16:39 Elde kalanları da sattı Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti Elde kalanları da sattı! Türk medyasında 45 yıllık Aydın Doğan dönemi tamamen bitti
16:26 Beykoz’da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı Beykoz'da yol verme kavgasında öldüresiye dövülen genç bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 21:48:26. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD Başkanı Okay Memiş: 'Uyarılara dikkat edilirse can ve mal kaybı önlenebilir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement