AFAD Başkanı Okay Memiş: "Uyarılara dikkat edilirse can ve mal kaybı önlenebilir"

GİRESUN - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sağanak yağışlar nedeniyle turuncu ve sarı alarm verilen illeri ziyaret eden AFAD Başkanı Okay Memiş, Giresun'da yaptığı açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate almaları halinde can ve mal kayıplarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Turuncu alarm verilen Samsun ve Ordu illerinin ardından sarı alarm verilen Giresun'a gelen AFAD Başkanı Okay Memiş, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, AFAD yetkilileri ve kurum yetkilileriyle toplantı gerçekleştirdi.

-Yağışlar sonucu ülke genelinde 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Yapılan toplantının ardından basın açıklaması yapan AFAD Başkanı Okay Memiş, "Dünden itibaren hem Samsun, hem de Ordu vilayetlerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu alarm aşırı yağış ikazı verilmişti. Bu kapsamda riskli bölgelerde vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu ikazları nasıl yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirmeler yapıyoruz. Bununla yetinmiyoruz. Daha sonra hem belediye anons sistemleri ile hem de camilerdeki anons sistemleriyle köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan kardeşlerimize dere yataklarından uzak durmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde Samsun'un özellikle Terme ilçesinde dere taşması sorunuyla karşı karşıya kalındı ancak, herhangi bir can kaybı yalanmadı Ancak Ordu ilimizde maalesef bir teyzemiz dereden karşı karşıya geçerken, maalesef suya kapıldı ve hayatını kaybetti. O kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre aşağıda AFAD, jandarma ve Büyükehir ekipleri marifetleriyle maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Muş'un Malazgirt ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Erzurum Tekman ilçesinde 4 vatandaşımız aşırı yağışlar neticesinde yaralandı"dedi.

-Uyarılar dikkate alınmalı

Sarı alarm verilen illerde vatandaşların uyarıları dikkate almalarını da isteyen AFAD Başkanı Okay Memiş, "Giresun ve Trabzon ve yakın illerimizde sarı ikaz bulunmamaktadır. Biz buna rağmen yine Valimizin başkanlığında Belediye Başkanımız ve diğer paydaşlarımızla birlikte muhtemel riskleri göz önüne aldık. Muhtemel riskler neticesinde nelere dikkat edilmesi gereken hususunu dile getirdik. Buradan biz vatandaşlarımızı yeniden ikaz etmek istiyoruz. Değerli vatandaşlarımız su debisi yükseldiğinde, yaklaşık 15 santimetrelik bir suda karşıdan karşıya geçmek isterseniz, su debisi sizin ayağınızı yerden kesiyor. Bu hususa dikkat ediniz. Aynı şekilde bir araç da 35 santimetrelik debinin üzerinde su olduğunda aracın tekerlekleri yerden kesiliyor.Bir çok can kayıpları bu şekilde olabiliyor. Vatandaşlarımız kamu görevlileri, valiliklerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın, AFAD'ımızın ikazlarına dikkat etmeliler. Aşırı yağışlı olduğu zaman dere yataklarından lütfen uzak dursunlar. Yeter ki, can kaybı yaşamayalım. Oluşan hasarları Cumhurbaşkanımız liderliğinde, hükumetimiz ve devletimizin imkanlarıyla giderebiliriz. Ama can kaybının telafisi yok. En önemli olan husus can kaybı yalanmamasın"dedi.

-Dereler ıslah ediliyor

Yaşanabilecek riskleri azaltmak için alınan tedbirlerle ilgili de bilgi veren Memiş, "AFAD üzerinden 111 iş makinesi için DSİ ile bir protokol yaptık. Karadeniz illeri başta olmak üzere Türkiye'nin büyün derelerini ıslah etmeye başladık. İnşallah 2 yıl içerisinde tüm bu bölgedeki derelerin iş makineleriyle temizlenme işlemleri devam ediyor. Bu anlamda hem Ordu, hem Giresun, hem Trabzon ve Rize'de, diğer sahil kesimde AFAD koordinasyonunda riskli dereler en azından makineli bakımı ve ıslahı çalışmaları devam ediyor. Böylece can kaybının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Bu çalışma yeni başladı. Çok da iyi gidiyor. Bize bu imkanı veren Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımızı sunuyorum" dedi.