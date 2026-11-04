AFAD Başkanı Pehlivan Brüksel\'de Türkiye\'nin afet yönetimi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti:

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini güçlendirirken uluslararası işbirliğini de genişlettiğini belirterek, edindiği tecrübeleri diğer ülkelerle paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 3-4 Kasım'da "Bugünden hazırlan, yarına hazır ol" temasıyla düzenlenen 9. Avrupa Sivil Koruma Forumu için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Pehlivan, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin 2015'ten bu yana AB Sivil Koruma Mekanizmasında yer aldığını hatırlatan Pehlivan, forum kapsamında verimli görüşmeler yaptıklarını, Türkiye'nin afet yönetimine bakışını ve sahadaki deneyimlerini aktardıklarını ifade etti.

Pehlivan, AFAD'ın 2009'daki kuruluşundan bu yana kurumsal kapasitesini, personelinin yetkinliğini ve donanımını geliştirdiğini, risk azaltmayı esas alan bütünleşik afet yönetimi anlayışıyla çalıştığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Türkiye Yüzyılı vizyonunda afetlere dirençli toplum ve Türkiye hedefinin önemli yer tuttuğunu belirten Pehlivan, afetlerin sınır tanımayan niteliğinin uluslararası dayanışmayı gerekli kıldığını vurguladı.

6 Şubat sonrası müdahale ve yeniden inşa deneyimi

Pehlivan, forumda 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yürütülen müdahale, geçici barınma ve yeniden inşa çalışmalarını da anlattıklarını söyledi.

Depremlerin ardından yaklaşık 3,5 milyon kişiye çadır kentlerde, yurtlarda ve otellerde barınma imkanı sağlandığını belirten Pehlivan, daha sonra kurulan 220 bin konteynerde vatandaşların misafir edildiğini aktardı.

Pehlivan, üç yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutun yapılmasının büyük bir organizasyon gerektirdiğine dikkati çekerek, mali kaynakların yanı sıra irade ve koordinasyonun da belirleyici olduğunu dile getirdi.

Her afetten dersler çıkardıklarını ve hazırlık çalışmalarını buna göre geliştirdiklerini kaydeden Pehlivan, 6 Şubat depremlerinin ardından farklı kurum ve kuruluşlardan yetiştirilen arama kurtarma personeli sayısının 175 bine ulaştığını söyledi.

Üniversiteler, yerel yönetimler, vakıflar ve derneklerin de aralarında bulunduğu 677 kurum ve kuruluşun akreditasyonunun tamamlandığını belirten Pehlivan, bu yapılar bünyesindeki personel sayısının 22 bine ulaştığını kaydetti.

Pehlivan, okullarda eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü, 208 üniversiteyle de anlaşmaları bulunduğunu söyledi.

42 ülkeyle afet yönetimi alanında 63 anlaşma

Türkiye'nin afet yönetimindeki tecrübesine uluslararası ilginin arttığına işaret eden Pehlivan, "Hemen hemen bütün ülkelerle zaten iletişim halindeyiz. Onların temsilcileri özellikle bu foruma katılanlar bizimle her geçen gün daha fazla iletişim içerisinde olmak istiyorlar, anlaşmalar yapmak istiyorlar." diye konuştu.

Pehlivan, bugüne kadar 42 ülkeyle afet yönetimi alanında 63 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını, forumdaki ikili ve heyetler arası görüşmelerde de Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanma talepleriyle karşılaştıklarını anlattı.

Bu ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getiren Pehlivan, insan yaşamını doğrudan etkileyen afetler konusunda tecrübelerini paylaşmayı sürdüreceklerini, diğer ülkelerin birikimlerinden yararlanmayı da önemsediklerini vurguladı.

5 kıtada 88 ülkeye insani yardım

Pehlivan, AFAD'ın 5 kıtada 88 ülkeye insani yardım ulaştırdığını belirterek, Brüksel'deki temaslarında Gazze, Lübnan ve Sudan başta olmak üzere çeşitli coğrafyalardaki insani krizleri ele aldıklarını aktardı.

Myanmar, Bangladeş ve Venezuela'daki yardım faaliyetlerine de değinen Pehlivan, Suriye'ye yönelik desteklerin sürdüğünü, Avrupa'daki orman yangınlarında ise AB Sivil Koruma Mekanizmasıyla işbirliği içinde hareket ettiklerini anlattı.

Pehlivan, forum kapsamında AB'nin sivil koruma ve insani yardım alanındaki yetkilileriyle de görüştüklerini kaydetti.

Afet planlarında kapsayıcılık vurgusu

Afetlerin toplumun her kesimini etkileyebildiğine dikkati çeken Pehlivan, forumda dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını da gündeme getirdiklerini belirtti.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nda (TASİP) kapsayıcı bir yaklaşım benimsediklerine dikkati çeken Pehlivan, "Planlı bir yönetim anlayışı ortaya koyuyoruz ve bunu yaparken de muhakkak uluslararası gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası platformları takip ediyoruz ve o platformların içinde oluyoruz." ifadesini kullandı.

Pehlivan, doğa ve insan kaynaklı afetlerin insan yaşamını ilgilendirmesi nedeniyle diplomasinin de ötesinde bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz AFAD olarak ülkemizde İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde, bütün ilgili bakanlıklarımızla, kurum kuruluşlarımızla, iletişim içerisinde, koordinasyon içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde bu işleri yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz ve zaman zaman da bu tecrübeleri bu platformlarda aktarmaya sürdüreceğiz."