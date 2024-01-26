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AFAD'ın arama kurtarma köpekleri Paşa ve Paz, enkazlarda canlıları tespit ederek kurtarıyor - Son Dakika
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AFAD'ın arama kurtarma köpekleri Paşa ve Paz, enkazlarda canlıları tespit ederek kurtarıyor

AFAD'ın arama kurtarma köpekleri Paşa ve Paz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazlarda 14 canlıya ulaşarak kurtarmalarını sağladı. Paşa ve Paz'ın başarısı, diğer köpeklerin eğitiminde rol model olarak kullanılıyor.

AFAD\'ın arama kurtarma köpekleri Paşa ve Paz, enkazlarda canlıları tespit ederek kurtarıyor
26.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:12
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AFAD'ın arama kurtarma köpekleri Paşa ve Paz, kendilerinden sonra bu görevi yapacak köpeklerin arama kurtarma eğitimlerine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Ankara'dan deprem bölgesine giden AFAD'ın arama kurtarma köpekleri 7,5 yaşındaki Paşa ve Paz, 14 canlıya ulaşarak enkazdan çıkarılmalarını sağladı.

Paşa ve Paz'ın enkazlarda tespit ettiği kişiler arasında protein tozu içip hayata tutunan, depremin 198'inci saatinde sağ olarak kurtarılan 2 kardeş de yer aldı.

Kahramanmaraş'taki Pınar Apartmanı'nın enkazında, 5 ekibin günlerce yaptığı çalışmaya rağmen umutların tükendiği anda Paşa ve Paz, dakikalarca havlayarak 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 21 yaşındaki ağabeyinin de yerinin tespit edilmesini sağladı.

AA muhabirine konuşan Paz'ın eğitmeni Sait Açıkalın, deprem haberini alır almaz bölgeye gittiklerini, 24 gün boyunca enkazdan enkaza koştuklarını, Paz ve Paşa'nın 14 canlı tespit ettiğini aktardı.

6 Şubat depremlerinde yaşananların kendilerini çok etkilediğini ifade eden Açıkalın, "Burada bizi en çok etkileyen 198'nci saatte, artık umutların kesildiği zamanda tespit ettiğimiz canlar oldu. Enkazda yaklaşık 5 ekip arama yaptı, canlıya ulaşamayınca bizden yardım istediler. Enkazda arama yaptık, 2 köpeğimiz de sinyal verdi. Bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Arama yapan ekipler umutlarını kesmişti aslında ama köpeklerimizin ısrarla sinyal verdiğini söyledik. Ertesi sabah 2 kardeş o enkazdan çıkartıldı. Kardeşlerin de bir hikayesi vardı, 198 saat boyunca protein tozu yiyerek hayatta kalmışlar, onları aslında bizim köpeklerimiz buldu." diye konuştu.

Yıkıntılarda canlı tespiti yapıldıktan sonra işin kurtarma ekiplerine devredildiğini kaydeden Sait Açıkalın, "Ben kardeşlerin çıkartılma anına şahit olmadım ama oradaki arkadaşlardan görüntülerini çekmelerini istedim. Biz aramayı yapıyoruz, bir sonraki enkaza geçiyoruz. Orada artık kurtarma ekipleri çalışmaya başlıyor." ifadelerini kullandı.

"Seslerini duyduğumuz an çok güzel bir duyguydu"

Bir başka enkazda tespit ettikleri anne ve kızının sesini duyduklarında da duygulu anlar yaşadıklarını anlatan Açıkalın, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş depremi bizim için çok büyük bir olaydı, ülkemizde daha önce görülmemiş büyüklükte depremdi. Enkazda anne ve kızının yerini tespit ettik, onların hikayeleri de çok etkilemişti. Köpeklerimiz çok zor koşullarda ince boşluklardan geçerek bir enkazda bize sinyal verdi. Gidip bağırdığımızda da anne ve kızının orada sesini almıştık, onların sağ olarak çıkartılması çok güzel bir duyguydu. Verdiğimiz bütün emeklerin karşılığını alıyorsunuz. Emeklerin boşa gitmediğini, mesleğin kutsal olduğunu tekrar anlıyorsunuz ve bir cana ulaşmanın mutluluğu çok büyük."

Eğitim alan köpeklere rol model oluyorlar

Deprem bölgesinde arama kurtarma köpeklerinin zaman zaman yaralandığını ayaklarında derin kesikler oluştuğunu ama buna rağmen yıkıntılar arasında canlı aramaya devam ettiklerini söyledi.

Açıkalın, "Köpeğimizi o günler için yetiştirmiştik. Köpeğimiz enkazdan çıktı, tedavisini yaptık, sonra başka enkaza koştu, o şekilde çalışmalarımız sürdü." dedi.

Paz ve Paşa'nın afetlerde büyük tecrübeler edindiğini, arama kurtarma köpeklerinin bu tecrübelerinin diğer köpeklerin eğitiminde kullanıldığını ifade eden Açıkalın, Paz ve Paşa'dan da bu kapsamda yararlanıldığını vurguladı.

Açıkalın, Paz ve Paşa'nın parkurlardaki çeviklik eğitimleri ve havlama kutularındaki canlı arama eğitimlerinde yer aldığını, eğitim alan arama kurtarma köpeklerine rol model olduğunu söyledi.

Paşa'nın eğitmeni Bülent Güllü, AFAD bünyesinde ülke geneli sertifikalı 19 köpeğin bulunduğunu, Ankara'da 2 köpeğin daha eğitimlere başladıklarını kaydetti.

Güllü, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş merkezli depremde büyük başarı elde eden Paşa ve Paz'ın tecrübelerini, diğer köpeklerin eğitimlerinde kullandıklarını dile getirdi.

Deprem öncesindeki eğitimlerin arama kurtarma köpeklerinin enkazlardaki başarısını arttırdığına işaret eden Güllü, yeni eğitimine başlanan köpeklerin enkazda "oyun arkadaşlarını" aradıklarını, yaşları ilerledikçe görev bilinciyle davrandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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